Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ tặng quà gia đình chính sách Huế

  • Thứ hai, 27/4/2026 13:23 (GMT+7)
Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tại phường Vĩ Dạ; đồng thời thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu đang sinh sống tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Đó là gia đình bà Phan Thị Tịnh (sinh năm 1940, vợ liệt sĩ) và gia đình thương binh 4/4 Lê Thoàn (sinh năm 1942, từng bị tù đày tại Côn Đảo).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quà tới các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại Huế.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương- Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn tại phường Mỹ Thượng, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh công tác “đền ơn đáp nghĩa” là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, cần tiếp tục triển khai thường xuyên, thiết thực, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công; đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

“Những phần quà hôm nay của Đảng và Nhà nước tuy nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều thông điệp, là tấm lòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn thể nhân dân, đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các bác và các gia đình chính sách và chia sẻ hộ nghèo, hộ khó khăn. Mong muốn hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp tục vươn lên, phấn đấu thoát nghèo và để làm giàu trên chính mảnh đất trên chính quê hương của mình”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

