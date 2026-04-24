Trường 65 tỷ chưa bàn giao đã rơi vữa trần, học sinh phải nhập viện

Trường THCS Nguyễn Quang Bích ở Phú Thọ được đầu tư gần 65 tỷ đồng chưa hoàn thành, chưa bàn giao đã đưa học sinh vào học tạm.

Nhiều phụ huynh tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ bày tỏ lo lắng khi học sinh được bố trí học tạm tại công trình Trường THCS Nguyễn Quang Bích (nay là Trường THCS Lý Nam Đế) dù dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao. Đáng chú ý, một mảng vữa trần lớp học bất ngờ rơi xuống khiến một học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Công trình Trường THCS Nguyễn Quang Bích (nay là Trường THCS Lý Nam Đế) được đầu tư xây mới gần 65 tỷ dồng.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây UBND xã Vạn Xuân và Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa học sinh vào học tại khu trường mới đang trong quá trình xây dựng. Việc công trình chưa hoàn thiện nhưng đã đưa vào sử dụng khiến nhiều phụ huynh bất an về mức độ an toàn và chất lượng công trình.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra trong tuần qua, khi một nhóm học sinh khối 6 đang học trong lớp thì bất ngờ một mảng vữa lớn từ trần nhà rơi xuống gần khu vực các em ngồi học. Một học sinh bị vữa rơi trúng người và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cấp cứu.

Sau khi thăm khám, chụp chiếu và kiểm tra sức khỏe, học sinh này may mắn không bị thương tích nghiêm trọng và đã được xuất viện sau đó. Tuy nhiên, sự cố khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh lo ngại nguy cơ các mảng trần tiếp tục bong rơi bất cứ lúc nào.

Đại diện kỹ thuật Công ty Tuấn Phúc chỉ những vị trí mà đơn vị mới "mông má" lại.

Bà H., một người dân trong xã, bày tỏ: “Trường đang xây dựng mà cho con cháu chúng tôi vào học, chưa có ai nghiệm thu xem có đảm bảo chất lượng hay không. Sự việc vừa qua thật may mắn, chứ nếu có vấn đề gì thì ai phải chịu trách nhiệm?”.

Trước sự cố nghiêm trọng trên, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Đỗ Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vạn Xuân, xác nhận có sự việc nêu trên tại trường Nguyễn Quang Bích mới. Theo ông Linh, thời gian qua một số lớp học được bố trí về đây học tạm.

Khi được hỏi vì sao công trình chưa có biên bản bàn giao, chưa nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy và các thủ tục pháp lý liên quan nhưng đã đưa học sinh vào học, ông Linh cho biết nhà trường thiếu phòng học nên địa phương đồng ý cho học sinh sử dụng tạm.

“Đúng là trường vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng có thể do thiếu lớp học nên UBND xã đã đồng ý cho học sinh vào học tạm”, ông Linh nói.

Theo ông Linh, dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Quang Bích trước đây do Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông cũ làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng . Hiện nay, xã Vạn Xuân tiếp nhận và tiếp tục triển khai dự án này. Công trình do Công ty Tuấn Phúc thi công, dự kiến đến tháng 8/2026 sẽ bàn giao.

Liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy, ông Linh cho biết hồ sơ đã gửi thẩm định nhưng đến nay chưa có kết quả.

Về nguyên nhân rơi vữa trần lớp học, ông Linh nhận định: “Chất lượng công trình là đảm bảo, nhưng sự cố có thể do đơn vị thi công lu lèn ngoài sân nên gây ra hiện tượng rung khiến một số mảng trần bị rơi xuống”.

Đại diện UBND xã Vạn Xuân cho biết sau sự cố rơi vữa trần ở trường Nguyễn Quang Bích, hiện Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, làm việc với đơn vị thi công, kiểm tra hồ sơ cũng như làm rõ chất lượng thi công.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại công trình hiện có hai khu chạy xuôi theo triền đồi, trong đó khu trung tâm có 3 khối nhà đã xây dựng gồm nhà hiệu bộ kết hợp phòng học tiếng Anh cao 4 tầng và hai khối nhà lớp học 2 tầng, hiện các phòng học đã được trang bị đầy đủ điều hòa, thiết bị dạy học. Phía bên dưới sườn thấp hơn, đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục hoàn thiện khu nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng và đường nội bộ phía sau trường.

Tuy nhiên, tại hai khối nhà lớp học hai tầng, nhiều vị trí trần cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 đã bị đục sửa, trát vá lại, để lộ các mảng loang lổ mới thi công. Trong nhiều phòng học, trần nhà xuất hiện hàng loạt điểm vá lớn nhỏ, dấu hiệu chắp vá rõ rệt.

Vết vữa đen mới được đơn vị thi công, vá víu lại khắp các phòng học.

Một số khu vực tiếp giáp giữa cổ trần và tường xây có hiện tượng nứt dăm. Tại các điểm tiếp xúc giữa hai khối nhà cũng xuất hiện vết nứt tách rời, nghi do lún không đều. Hầu hết phòng học trên tầng 2 của hai khối lớp học này đều có hiện tượng bong tróc, có dấu vết xoa, trát lại vữa trần ở nhiều chỗ khác nhau. Thậm chí, trước khu nhà vệ sinh, nhều mảng trần loang lổ, vết vữa thâm đen mới được thi công khắc phục lại.

Tại khu nhà hiệu bộ 4 tầng, khu vực cầu thang có nhiều vết ngấm nước, một số vị trí đang được đục sửa chữa...

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực trường học cho biết, họ rất phấn khởi khi địa phương được đầu tư trường mới khang trang cho học sinh. Tuy nhiên, việc công trình chưa bàn giao đã đưa vào sử dụng trong khi liên tục phải sửa chữa, vá trát lem nhem khiến người dân không khỏi băn khoăn về chất lượng.

Một người dân đề nghị: “Công trình nghe nói đầu tư lớn, lên đến 60- 70 tỷ đồng mà chất lượng thi công chắp vá như vậy thì không ổn. Chúng tôi mong có cơ quan kiểm tra, đánh giá cụ thể, đảm bảo an toàn rồi mới cho con em vào học. Vừa qua là xuất ăn học sinh có vấn đề, một số hiệu trưởng có dấu hiệu đi đêm với nhà cung cấp thực phẩm bẩn đã bị khởi tố, dân chúng tôi hoan nghênh lắm. Với công trình giáo dục, với tương lai nước nhà thì cần phải rất nghiêm khắc, ai sai phải xử lý”.

Ông Đỗ Văn Linh cho biết thêm, sau sự cố rơi vữa khiến học sinh phải đi viện, các đơn vị liên quan đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng.

“Hiện Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, làm việc với đơn vị thi công, kiểm tra hồ sơ cũng như làm rõ chất lượng thi công”, ông Linh thông tin.

Công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Quang Bích được đầu tư gần 65 tỷ đồng , đây là số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay nhìn vào giống như một cuốn sách quý nhưng có nhiều trang bị rách lem nhem, rất phản cảm. Hơn nữa, công trình liên quan đến hàng nghìn học sinh sau này vào học, nên rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc thẩm định, đánh giá chính xác đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Tháng 8/2024, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phúc được UBND huyện Tam Nông cũ (tỉnh Phú Thọ) công bố trúng Gói thầu số 06 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng mới trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích. Giá trúng thầu là 64,82 tỷ đồng (giá gói thầu 65,13 tỷ đồng ); thời gian thực hiện hợp đồng 740 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phúc có địa chỉ tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là nhà thầu khá “quen mặt” của huyện Tam Nông cũ. Theo thống kê, từ tháng 1/2020 đến nay, trong vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Tuấn Phúc được công bố trúng hơn 60 gói thầu, chủ yếu tại Phú Thọ, trong đó có 8 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tam Nông mời thầu. Có thể kể đến Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình sân vận động huyện Tam Nông, khu 6, thị trấn Hưng Hóa (giá trúng thầu 9,99 tỷ đồng ); Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường thị trấn Hưng Hóa ( 26,59 tỷ đồng ); Gói thầu số 06 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Tam Nông ( 30,47 tỷ đồng )... Dự án thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng mới trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích trước đó cũng khá “ầm ĩ” khi có nhà thầu bỏ thầu thấp hơn đến gần 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu, sau đó đơn vị này cũng đã khiếu nại một số nơi.