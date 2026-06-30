Trước tác động của AI, sinh viên kinh doanh cần gì để không bị bỏ lại?

Song hành cùng nền tảng học thuật, chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Western Sydney Việt Nam nhấn mạnh vào kỹ năng số, dữ liệu và trải nghiệm doanh nghiệp.

Công nghệ và AI đang len sâu vào marketing, tài chính, bán lẻ, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu. Với sinh viên kinh doanh, lợi thế cạnh tranh dần chuyển sang khả năng dùng công cụ số, từ đó biến công nghệ thành năng lực mới.

Công nghệ thay đổi chuẩn năng lực nhân sự ngành kinh doanh

Trong báo cáo Future of Jobs Report 2025, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi vào năm 2030. Trong đó, kỹ năng AI và dữ liệu lớn nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất.

Báo cáo Work Trend Index 2024 của Microsoft và LinkedIn ghi nhận 75% lao động tri thức toàn cầu đã sử dụng AI tại nơi làm việc, trong khi 66% lãnh đạo cho biết họ sẽ không tuyển ứng viên thiếu kỹ năng AI.

Theo McKinsey, khoảng 75% giá trị tiềm năng của generative AI tập trung ở 4 nhóm chức năng, gồm chăm sóc khách hàng, marketing - bán hàng, phát triển phần mềm và R&D. Đây đều là lĩnh vực có liên quan chặt chẽ với hoạt động kinh doanh.

Từ thực tế trên, chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Western Sydney Việt Nam được tích hợp 3 nhóm năng lực gắn liền với kỷ nguyên số, bao gồm công nghệ trong kinh doanh, năng lực số và tư duy dữ liệu.

Sinh viên Western Sydney Việt Nam trong lễ tốt nghiệp tháng 5/2026.

Theo đó, chương trình giảng dạy đưa yếu tố công nghệ vào các môn học, giúp sinh viên tiếp cận xu hướng hiện hành trong lĩnh vực kinh doanh.

Đơn cử, các học phần như Financial Institutions and Technology (Các định chế tài chính và công nghệ), Financial Modelling and Fintech (Mô hình tài chính và công nghệ tài chính), Applied Finance and FinTech Engagement Project (Dự án ứng dụng tài chính và công nghệ tài chính), Omnichannel and Marketing Technologies (Tiếp thị đa kênh và công nghệ marketing) giúp sinh viên hiểu cách công nghệ tham gia vào hoạt động tài chính, quản trị kênh bán hàng và tương tác khách hàng.

Ở nhóm năng lực số, các môn học như Applied Digital Marketing (Marketing số ứng dụng), Digital Transformation for Business (Chuyển đổi số trong kinh doanh) và Global Strategies in the Digital Era (Chiến lược toàn cầu trong kỷ nguyên số) giúp sinh viên làm quen với môi trường doanh nghiệp được vận hành bằng nền tảng số.

Sinh viên Western Sydney Việt Nam được trang bị năng lực công nghệ.

Còn với nhóm môn học về dữ liệu, học phần Introduction to Business Analytics (Nhập môn phân tích kinh doanh), Customer Insights and Analytics (Thấu hiểu và phân tích khách hàng), Fundamental of Marketing Analytics (Nền tảng phân tích marketing) và Analytic Decision Making (Ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu) hướng dẫn cách đọc hiểu dữ liệu thị trường, phân tích hành vi khách hàng, nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên số liệu.

Từ trải nghiệm thực tế đến lớp học sử dụng AI để xây năng lực

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Western Sydney Việt Nam nhấn mạnh trải nghiệm thực tế qua môn Professional Business Experience (Trải nghiệm kinh doanh chuyên nghiệp), được triển khai ở cả 3 chuyên ngành. Với học phần này, sinh viên được tiếp cận các bài toán thực tiễn từ mạng lưới doanh nghiệp đối tác.

Theo chuyên gia, với các định hướng ngành như kinh doanh quốc tế, tài chính ứng dụng - công nghệ tài chính, marketing - công nghệ marketing, việc xử lý tình huống thực tế giúp sinh viên hiểu rõ cách kiến thức chuyên môn được vận dụng trong môi trường doanh nghiệp.

Western Sydney Việt Nam là bệ phóng trưởng thành cho nhiều bạn trẻ.

Đặc biệt, AI là một phần trong giảng dạy tại Western Sydney Việt Nam. TS Nguyễn Văn Phúc, giảng viên Tài chính ứng dụng, cho biết nhiều tiết học tại trường được xây dựng thành phòng thí nghiệm tương tác bằng HTML và JavaScript nhằm trực quan hóa những khái niệm khó. Ngoài ra, audio podcast cũng được tạo cho từng buổi học để sinh viên học lại trong khi di chuyển.

Theo TS Nguyễn Văn Phúc, nhiều người dùng AI để “hỏi”, còn trong lớp học tại Western Sydney Việt Nam, AI được dùng để xây dựng trải nghiệm học tập linh hoạt. Sinh viên tiếp xúc với công nghệ qua quá trình học, từ việc quan sát cách giảng viên sử dụng công cụ số để thiết kế học liệu đến tự thực hành phương pháp học tập phù hợp.

Với chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Western Sydney Việt Nam, sinh viên được chuẩn bị để bước vào thị trường lao động - nơi AI và công nghệ gắn liền với công việc. AI có thể thay thế nhiều tác vụ lặp lại nhưng lợi thế của người học kinh doanh nằm ở khả năng hiểu công nghệ, làm chủ dữ liệu và sử dụng công cụ số để tạo giá trị cho doanh nghiệp.

“AI là chuyện hiển nhiên. Với sinh viên, AI nên là trợ lý chứ không nên thay thế cho tư duy. Khi học bài, các bạn có thể dùng AI để hiểu, nhưng khi làm bài, các bạn phải tự nghĩ, tự viết bằng ngôn ngữ của chính mình”, TS Phúc chia sẻ.

Sinh viên tìm hiểu thông tin các chương trình cử nhân của Western Sydney Việt Nam năm 2026 tại đây.