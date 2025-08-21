Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City mở cửa ngày 22/8

Ngày 22/8, trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Mega Mall Ocean City chính thức mở cửa đón khách, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí - mua sắm - ẩm thực hàng đầu phía đông thủ đô.

Ngay từ những ngày đầu khai trương Vincom Mega Mall Ocean City, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đã đồng loạt ra mắt, mang đến chuỗi trải nghiệm giải trí đa dạng cho cư dân và du khách.

Nổi bật trong số đó là cụm rạp chiếu phim hiện đại CGV, triển lãm nghệ thuật Art Toy City, không gian ánh sáng HDC, tổ hợp vui chơi trẻ em và gia đình Kidzooona và Bzone, thử thách vũ đạo Dance For Fun với nhiều phần quà hấp dẫn, cùng nhà sách Fahasa - nơi được ví như thiên đường văn hóa đọc.

Điểm hội tụ của loạt thương hiệu quốc tế và trong nước

Không chỉ dừng ở tiện ích và vui chơi, Vincom Mega Mall Ocean City còn là thiên đường F&B mới phía đông thủ đô. Chuỗi thương hiệu cà phê và nhà hàng được yêu thích lần lượt khai trương, mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt và đa quốc gia như: Min Coffee, Eggyolk, Highlands Coffee, Phúc Long, Since Tea, Wau Haus, các nhà hàng ẩm thực đa văn hóa De Beakje, Ramen Buta Shamoji, Dookki, Jollibee, ẩm thực phong cách Hàn Quốc Ssal Bobby...

Du khách sẽ dễ dàng tìm thấy những quán cà phê “check-in cực phẩm”, các chuỗi trà sữa nổi tiếng, cũng như nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống Việt Nam và món Á đặc sắc.

Vincom Mega Mall Ocean City mang đến điểm nhấn trải nghiệm mới phía đông thủ đô.

Bên cạnh đó, khu vực mua sắm quy tụ nhiều thương hiệu tiện ích, thời trang trẻ trung, năng động và phụ kiện, mỹ phẩm như MLB, Newdrops, Skechers, Mr.DIY, Kohnan, KBOX, Crocs, The Colorist, Pucini, Canifa, Yanbaby... biến Vincom Mega Mall Ocean City thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách sống hiện đại.

Trong dịp soft opening, hàng loạt thương hiệu tại Vincom Mega Mall Ocean City sẽ mang đến hàng nghìn phần quà hấp dẫn cùng ưu đãi lên tới 50% như Mr.DIY, MLB, The Colorist, Crocs, tặng vé miễn phí khi xem phim tại rạp chiếu phim CGV và khu vui chơi Kidzooona, ưu đãi từ các gian hàng ẩm thực như Jollibee, Min Coffee, Egg Yolk, Ding Tea, Wau Haus...

Loạt thương hiệu tất bật chuẩn bị để mang đến trải nghiệm ấn tượng và hài lòng cho người dùng dịp Vincom Mega Mall Ocean City mở cửa.

Đây là cơ hội để người dùng có thể vừa khám phá trung tâm thương mại mới, vừa tận hưởng những trải nghiệm mua sắm sôi động và ưu đãi hấp dẫn ngay từ những ngày đầu tiên.

Chuỗi hoạt động ra mắt đặc sắc, dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện

Vào 9h sáng ngày 22/8, trung tâm thương mại Vincom lớn bậc nhất miền Bắc sẽ chính thức mở cửa đón khách với màn múa lân - trống hội tưng bừng, cùng loạt ưu đãi dành tặng khách hàng và cư dân Ocean City.

Buổi tối, không khí bùng nổ với đêm nhạc Upbeat Ocean, hứa hẹn thu hút đông đảo cư dân và khách hàng đến tham dự. Đặc biệt, vào 21h cùng ngày, bầu trời Ocean City sẽ bùng nổ với màn pháo hoa rực rỡ trước TTTM, khép lại ngày khai mở bằng khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ.

Triển lãm ánh sáng - không gian check in hấp dẫn bên trong Vincom Mega Mall Ocean City.

Không chỉ mở ra không gian mua sắm quy mô, Vincom Mega Mall Ocean City còn mang đến chuỗi hoạt động sôi động trong suốt giai đoạn soft opening, tạo nên điểm đến giải trí ấn tượng cho cả cư dân lẫn du khách.

Ngay từ những ngày đầu, trung tâm thương mại sẽ liên tiếp tổ chức loạt sự kiện hoành tráng như Vietnam Mode On Fashion Show (31/8), EDM Orchestra (1/9), chuỗi workshop sáng tạo "Upbeat Vietnam ơi!" và giải nhảy đường phố Ocean Dance Party.

Đặc biệt, ngày 26/8, tổ hợp spa xông hơi cao cấp Aquafield Ocean City quy mô gần 4.000 m2 sẽ chính thức khai trương bên trong trung tâm thương mại. Được ví như "resort tái tạo năng lượng" giữa lòng thành phố, Aquafield sở hữu 10 phòng xông hơi chuyên biệt từ đá nóng, than củi, đến phòng tuyết, hương gỗ Hinoki và muối hồng Himalaya. Không gian đậm chất Hàn Quốc từ kiến trúc, ẩm thực đến phong cách thư giãn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho khách hàng.

Lần đầu tiên tại một trung tâm thương mại, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm Vincharm Spa - thương hiệu spa cao cấp thường chỉ xuất hiện tại các resort 5 sao. Các liệu trình đặc trưng như massage 4 tay hay trị liệu thảo mộc hứa hẹn mang lại hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện.

Việc di chuyển đến Vincom Mega Mall Ocean City trở nên thuận tiện nhờ hệ thống VinBus hoàn toàn miễn phí, kết nối trực tiếp từ nội đô Hà Nội và khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1. Các tuyến xe như OCT1, OCT2 và OCP1 hoạt động liên tục từ 6h sáng đến 12h đêm, với tần suất chỉ khoảng 10 phút/chuyến. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm hệ sinh thái mua sắm, giải trí đa dạng tại Vincom Mega Mall Ocean City một cách tiết kiệm và thoải mái.

Hàng trăm chuyến xe VinBus hoàn toàn miễn phí di chuyển đến trung tâm thương mại mỗi ngày.

Tọa lạc tại trung tâm Ocean City - đại đô thị đang thu hút đông đảo du khách tại miền Bắc, Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng nâng cấp trải nghiệm mua sắm, giải trí tại khu vực này bằng loạt sản phẩm và dịch vụ bán lẻ hàng đầu.

Kết hợp giữa quy mô lớn, hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, cùng chuỗi sự kiện giải trí - nghệ thuật hấp dẫn, Vincom Mega Mall Ocean City không chỉ là trung tâm thương mại, mà còn là điểm đến phong cách sống của giới trẻ, gia đình và cộng đồng cư dân quốc tế.