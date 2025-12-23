Trung Quốc mở 'học viện đào tạo shipper'

Trường đại học tại Trung Quốc phối hợp với doanh nghiệp mở học viện đào tạo shipper, định hướng học tập suốt đời để giúp các nhân viên mở rộng lộ trình thăng tiến.

Các nhân viên giao hàng được đào tạo chuyên nghiệp để mở rộng cơ hội làm việc, thăng tiến. Ảnh: China Daily.

Mới đây, Sở Giáo dục tỉnh Quảng Đông và tập đoàn JD tại Trung Quốc ra mắt Học viện Nhân viên giao hàng hiện đại tại Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Quảng Châu. Đây là học viện đầu tiên tại nước này chuyên đào tạo đội ngũ nhân viên giao hàng và chuyển phát, qua đó mở ra cơ hội để lực lượng lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ tại các cơ sở giáo dục đại học.

Trong ba năm tới, các chương trình đào tạo kỹ năng của học viện dự kiến sẽ tiếp cận hơn 100.000 nhân viên giao hàng toàn thời gian và lao động tuyến đầu của JD, theo China Daily.

Shipper được cấp chứng chỉ chuyên biệt

Dựa trên nền tảng đào tạo nghề nghiệp của Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Quảng Châu và nguồn lực việc làm thực tế từ tập đoàn JD, Học viện Nhân viên giao hàng hiện đại sẽ xây dựng một hệ sinh thái phát triển tích hợp cho nhân viên giao hàng.

Người học hoàn thành các chương trình đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ trình độ kỹ năng nghề hoặc chứng chỉ năng lực chuyên biệt. Các chứng chỉ này là căn cứ tham khảo cho việc thăng tiến, chuyển đổi vị trí công tác và được đưa vào hồ sơ nhân sự của JD.

Bên cạnh đào tạo kỹ năng, học viện còn hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn cho nhân viên giao hàng thông qua việc kết nối các chính sách như mở rộng tuyển sinh cao đẳng nghề, liên thông lên đại học. Theo đó, những người đủ điều kiện sẽ được tư vấn chính sách, hướng dẫn đăng ký và kết nối nguồn lực học tập, qua đó từng bước nâng bậc học vấn trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông Lin Rupeng, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Đông, học viện nhằm tăng cường gắn kết giáo dục, nguồn nhân lực với nhu cầu công nghiệp và đổi mới sáng tạo của địa phương, đồng thời củng cố các cơ chế bảo vệ người lao động trong những mô hình việc làm mới.

Học viện cũng được xây dựng như một nền tảng hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng dành riêng cho đội ngũ nhân viên giao hàng và chuyển phát đang làm việc.

Mô hình này cũng nhằm giải quyết những vấn đề phổ biến của lao động trong các hình thức việc làm mới như thiếu lộ trình phát triển nghề nghiệp, hạn chế cơ hội đào tạo kỹ năng và khó nâng cao trình độ học vấn. Thông qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa, học viện mở ra con đường phát triển bền vững cho người lao động.

Học viện hướng dẫn cho các nhân viên giao hàng cách chuyển phát hàng hoá bằng drone. Ảnh: GZ.

Có thể thăng chức lên quản lý

Là nền tảng giáo dục kỹ năng nghề nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc tập trung vào phát triển nghề nghiệp cho nhân viên giao hàng và chuyển phát, việc thành lập học viện đánh dấu bước tiến quan trọng của tỉnh Quảng Đông trong thúc đẩy các hình thức việc làm mới phát triển lành mạnh, đồng thời xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại theo định hướng học tập suốt đời.

Trong mô hình này, học viện triển khai thêm hệ thống đào tạo đa tầng, linh hoạt với ba hình thức chính như sau:

Đào tạo ngắn hạn tập trung vào kỹ năng chuyên đề và quy chuẩn an toàn, được tổ chức tại trường nhưng không làm gián đoạn công việc thường ngày.

Đào tạo dài hạn dành cho những người có nhu cầu chuyển đổi vị trí, với chương trình giảng dạy và đánh giá do giảng viên nhà trường chủ trì; học viên đạt kết quả tốt sẽ được ưu tiên giới thiệu vào các vị trí phù hợp trong nội bộ JD.

Đào tạo định hướng theo nhu cầu nhân lực từng giai đoạn của doanh nghiệp, phục vụ đồng thời nâng cao kỹ năng và chuyển đổi vị trí việc làm.

Song song đó, học viện sẽ thành lập trung tâm nghiên cứu quyền lợi và phát triển của nhân viên giao hàng, tập trung nghiên cứu chính sách, tiêu chuẩn ngành và thúc đẩy hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong các hình thức việc làm mới.

Theo đại diện Đại học Kỹ thuật nghề nghiệp Quảng Châu, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với JD, tận dụng thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực logistics hiện đại và thương mại điện tử, xây dựng học viện trở thành mô hình tiêu biểu của Quảng Đông trong cải cách giáo dục nghề nghiệp, góp phần hỗ trợ người lao động phát triển toàn diện và bền vững.

Học viện cũng được thiết kế để hỗ trợ nhân viên giao hàng chuyển đổi sang các vị trí kỹ thuật và quản lý. Chương trình đào tạo gồm bốn nhóm nội dung chính là:

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp như vận hành hệ thống điều độ thông minh, bảo trì thiết bị giao hàng không người lái và quản lý kho.

Trang bị kiến thức pháp luật, an toàn giao thông và quyền lợi lao động.

Phát triển kỹ năng mềm, quản lý cảm xúc và dịch vụ khách hàng.

Tiếp cận các công nghệ mới như drone và logistics thông minh.

Trong khuôn khổ chiến lược gắn kết đào tạo với sản xuất, kinh doanh, JD sẽ mở các nền tảng công nghệ và nguồn lực ngành trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cho các cơ sở giáo dục tại Quảng Đông.

Doanh nghiệp này cũng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề xây dựng mạng lưới học viện công nghiệp, trung tâm đổi mới và phòng thí nghiệm liên kết, thúc đẩy đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.