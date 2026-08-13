Trung Quốc đưa game vào hệ sinh thái xuất bản

Lần đầu tiên, game xuất hiện tại triển lãm cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản của Trung Quốc. Lĩnh vực này được xem là một trong những công cụ hiệu quả để lan tỏa văn hóa.

Black Myth: Wukong được xem là thành công tiêu biểu trong lĩnh vực game của Trung Quốc những năm gần đây. Ảnh: Gamesci.cn.

Từ ngày 27 đến 29/8, Triển lãm Xuất bản Kỹ thuật số Quốc tế Trung Quốc lần thứ 16 sẽ diễn ra tại tỉnh Sơn Đông. Lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện, ban tổ chức dành riêng một khu vực cho sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống Trung Quốc và game online.

Game online ở triển lãm xuất bản

Theo Tech Times, Triển lãm Xuất bản là một trong những diễn đàn cấp quốc gia của Trung Quốc dành cho xuất bản và nội dung số. Chương trình sẽ có tham gia của các cơ quan quản lý, nhà xuất bản và doanh nghiệp trong ngành.

Việc game được đưa vào không gian này cho thấy ranh giới giữa xuất bản truyền thống và các hình thức nội dung số đang được mở rộng. Qua đó, game đã được đưa vào hệ sinh thái phát triển và phân phối các sản phẩm văn hóa thay vì dừng lại ở tính năng giải trí.

Khu vực mới của triển lãm có tên “Văn hóa truyền thống Trung Quốc và game online”, cùng một diễn đàn chuyên đề quy tụ nhà phát triển game, nhà quản lý văn hóa, giới nghiên cứu và lãnh đạo ngành xuất bản. Nội dung thảo luận dự kiến xoay quanh cách đưa thần thoại, lịch sử và nghệ thuật truyền thống vào game, cũng như khả năng phát triển tài sản trí tuệ (IP) giữa ngành sách và trò chơi.

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh đây là điểm đặc biệt quan trọng với ngành xuất bản. Khi một tác phẩm văn học, nhân vật lịch sử hay chất liệu dân gian có thể được chuyển thành game, tài sản trí tuệ (IP) có thể chuyển từ sách sang nhiều hình thức nội dung khác.

Tech Times cho rằng Black Myth: Wukong là một trong những chất xúc tác quan trọng cho sự thay đổi này. Game dựa trên thế giới thần thoại của Tây du ký nhưng đạt thành công lớn trên thị trường quốc tế. Điều này cho thấy một tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận lượng lớn người chơi toàn cầu.

Tờ China Daily cũng cho biết Trung Quốc đang thúc đẩy một chuỗi hoàn chỉnh từ sáng tạo IP, phát triển, xuất bản đến vận hành game ở nước ngoài. Trong danh sách doanh nghiệp và dự án xuất khẩu văn hóa trọng điểm giai đoạn 2025-2026, có 98 doanh nghiệp liên quan đến game cùng 15 tựa game được chọn làm dự án xuất khẩu tiêu biểu.

Triển lãm công nghệ xử lý hình ảnh cho game Black Myth: Wukong tại Trung tâm Đổi mới Công nghiệp Khoa học Viễn tưởng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Thành công của game mở đường cho văn hóa

Sự thay đổi về vị thế của game diễn ra sau khi ngành này chứng minh được cả giá trị kinh tế lẫn khả năng đưa chất liệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới.

Theo China Daily, doanh thu ở nước ngoài của các game do Trung Quốc tự phát triển đạt 20,46 tỷ USD năm 2025, tăng 10,23% so với năm trước. Con số này cho thấy game đã trở thành một phần đáng kể trong hoạt động xuất khẩu văn hóa của Trung Quốc.

Nhưng sức mạnh của game không chỉ nằm ở doanh thu. Trang China.org.cn nhận định các nhà phát triển Trung Quốc đang tạo lợi thế bằng cách kết hợp công nghệ với những câu chuyện dựa trên lịch sử và di sản văn hóa. Nhiều tựa game khác khai thác võ thuật, thần thoại và các chất liệu văn hóa bản địa.

Cách tiếp cận này tạo ra một hình thức “xuất bản” khác: Thay vì truyền tải văn hóa qua sách hoặc các sản phẩm đọc, người dùng trải nghiệm văn hóa thông qua một thế giới tương tác.

Black Myth: Wukong là ví dụ rõ nhất. Game giữ nguyên tên “Wukong” trong phiên bản quốc tế thay vì dịch thành “Monkey King”. Theo China Daily, lựa chọn này góp phần khiến người chơi tìm hiểu Tây du ký và văn hóa đứng sau nhân vật.

China.org.cn cũng xem game như một phương tiện để Trung Quốc quảng bá văn hóa, khi các yếu tố lịch sử, võ thuật và di sản được đưa vào những sản phẩm có khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Chuyên gia nước này cho rằng game xuất hiện tại một triển lãm xuất bản phản ánh cách Trung Quốc đang mở rộng khái niệm xuất bản trong kỷ nguyên nội dung số. Lúc này, một câu chuyện có thể bắt đầu từ sách, tiếp tục thành IP và đi tới game, phim hoặc các hình thức tương tác khác.