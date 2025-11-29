Trung Quốc cảnh báo về robot

Dù là cường quốc trong lĩnh vực robot hình người, Trung Quốc cảnh báo rằng dòng vốn đổ vào quá nhanh theo dạng startup, đầu tư dễ tạo nên bong bóng ngành.

Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về robot hình người. Ảnh: China Daily.

Ngày 27/11, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc cảnh báo bong bóng robot hình người có thể đang hình thành. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng một bong bóng trong ngành liên quan đến AI sắp vỡ.

Ngành công nghiệp trí tuệ hiện thân (embodied intelligence), tiêu biểu là robot hình người, đang mở rộng nhanh chóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Li Chao, người phát ngôn Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết Trung Quốc cần cân bằng “tốc độ tăng trưởng với nguy cơ bong bóng của ngành”.

NDRC cho biết Trung Quốc hiện có hơn 150 công ty phát triển robot hình người, trong đó hơn một nửa là các startup hoặc doanh nghiệp từ lĩnh vực khác chuyển sang. Bà Li cho rằng dòng vốn đang đổ vào lĩnh vực này nhưng có rất ít các trường hợp ứng dụng thực tế của loại robot này được chứng minh.

Điều này dẫn đến nguy cơ xuất hiện tràn lan những mẫu robot “tương tự nhau”, trong khi nguồn vốn dành cho R&D dần thu hẹp. “Chúng ta phải cảnh giác trước các rủi ro, bao gồm làn sóng sản phẩm đồng dạng tràn lan và việc thu hẹp không gian cho nghiên cứu - phát triển”, bà Li nói.

Robot hình người được Chủ tịch Tập Cận Bình xem là một trong những ngành công nghệ chủ lực cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Trung Quốc. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện, quy mô thị trường của ngành dự kiến đạt 400 tỷ NDT (khoảng 56.5 tỷ USD ) vào năm 2030 và vượt 1.000 tỷ vào năm 2035.

Nước này có 45 trong số 131 nhà máy và cơ sở công nghiệp trên toàn cầu được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công nhận vì nâng cao năng suất nhờ các công nghệ tiên tiến như AI. Công nghệ đã giúp quá trình can thiệp con người giảm từ 3 xuống 30 phút/lần, với chỉ vài nhân viên theo dõi hàng chục màn hình thời gian thực.

Nhưng sự phát triển quá nhanh, theo kiểu chạy đua startup và đầu tư, nếu không kiểm soát, có thể biến thành bong bóng công nghệ. Do đó, bất chấp là ngành ưu tiên, cơ quan vẫn đưa ra cảnh báo để tránh tình trạng trên diễn ra.

Để đưa ra định hướng phù hợp cho ngành công nghiệp trí tuệ hiện thân, NDRC đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường hỗ trợ chính sách, đẩy nhanh các đột phá công nghệ và thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

Ủy ban sẽ xây dựng các tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá ngành, đồng thời hoàn thiện cơ chế gia nhập và rút lui khỏi thị trường, hướng tới việc tạo lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bà Li cũng nói rằng cơ quan sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ trí tuệ hiện thân, đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ và nguồn lực ngành trên phạm vi cả nước, cũng như tăng tốc đưa các ứng dụng vào đời sống thực tế.