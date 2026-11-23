Tháng 11, Trung Nguyên Legend khai trương nhiều không gian quán cà phê tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc và triển khai hoạt động kinh doanh, quảng bá thương hiệu trên toàn cầu.

Cùng dấu ấn Thiền Cà Phê tại Liên Hợp Quốc, Nhật Bản và được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc giới thiệu với thế giới, chuỗi hoạt động này diễn ra trong dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 23 năm ra mắt thương hiệu cà phê G7 (23/11/2003-23/11/2026), tiếp tục nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng, lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend mở rộng tại Mỹ và Trung Quốc

Tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới, trong tháng 11, Trung Nguyên Legend liên tục mở gần 15 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc. Đặc biệt, tại Mỹ, trong một tuần từ 14-22/11, chuỗi 4 quán gồm 2 không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và 2 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee liên tục khai trương tại bang Oregon, California và Texas. Đến ngày 29/11, không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend Philadelphia (Pennsylvania) chính thức kỷ niệm 1 năm hiện diện tại thành phố lớn thứ 5 của nước Mỹ.

Nhiều người yêu cà phê tại Mỹ hào hứng khám phá không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Beaverton, bang Oregon trong ngày khai trương.

Đến nay, hệ thống quán Trung Nguyên Legend đã phát triển chuỗi 16 không gian, cửa hàng theo 3 mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee và Trung Nguyên Legend, tại trung tâm các thành phố lớn, điểm đến du lịch của Mỹ như Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston, Philadelphia, Katy.

Mang đến trải nghiệm cà phê toàn diện từ hệ sản phẩm đến văn hóa thưởng lãm cà phê giàu bản sắc riêng, hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền, các không gian mới của Trung Nguyên Legend vừa ra mắt tại Mỹ tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ.

Hương vị và phong cách thưởng lãm cà phê đặc biệt đến từ Việt Nam tạo sức hút đặc biệt, khác biệt với người yêu cà phê quốc tế tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend Huntington Beach.

Hiện diện tại thành phố biển nổi tiếng thuộc Orange County, California, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Huntington Beach, thu hút nhiều khách hàng quốc tế và cộng đồng người yêu cà phê đến trải nghiệm ngay những ngày đầu ra mắt. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều hình ảnh, video trải nghiệm của khách hàng được chia sẻ như “không gian cực rộng, đẹp, mang đậm văn hóa cà phê Việt Nam”, “Cà phê trứng và Cà Phê Thiền là hai trải nghiệm rất thú vị, khác biệt hẳn với các quán cà phê thông thường ở Mỹ”.

Trước đó, ngày 20/11 tại Beaverton, bang Oregon, thuộc khu vực Tây Bắc nước Mỹ, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend chính thức khai trương. Đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế hào hứng khi lần đầu khám phá phong cách thưởng lãm cà phê khác biệt, mang bản sắc văn hóa, triết lý độc đáo đến từ Việt Nam. Nhiều lời khen ngợi được chia sẻ như “thương hiệu cà phê biểu tượng của Việt Nam chính thức có mặt tại Beaverton”, “từ không gian quán đẹp đến những thức uống độc đáo”

Cửa hàng mới Trung Nguyên E-Coffee khai trương tại Austin, bang Texas tiếp tục thu hút đông đảo giới trẻ, người yêu cà phê tại Mỹ.

Đồng thời, Trung Nguyên E-Coffee cũng khai trương 2 cửa hàng mới tại Austin, Texas (ngày 14/11) và Chino Hills, California (ngày 21/11). Đây là cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee thứ 8 và 9 tại Mỹ. Với mô hình cà phê chuyên biệt, hệ sản phẩm cà phê bán lẻ, menu F&B đa dạng, Trung Nguyên E-Coffee tiếp tục mang đến những trải nghiệm cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam giàu bản sắc cho người yêu cà phê tại Mỹ.

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống” độc đáo từ Việt Nam ra thế giới.

Tại Trung Quốc, 2 không gian mới sẽ được khai trương trong tháng 11 và 12, nâng tổng số quán tại thị trường tỷ đô của Trung Nguyên Legend lên hơn 30, tập trung ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang Trung Nguyên Legend trở thành “thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán nhiều nhất tại Trung Quốc”. Đặc biệt, ngày 21/11, Trung Nguyên Legend vinh dự được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải trao chứng nhận “Không gian Văn hóa”, ghi nhận những nỗ lực giới thiệu và lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam tại đây.

Cùng sự phát triển mạnh mẽ tại Mỹ, Trung Quốc, tháng 11, đồng loạt gần 10 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee cũng được khai trương tại TP.HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc, tạo sức hút bởi hệ sản phẩm, văn hóa thưởng lãm theo 3 văn minh cà phê và không gian đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Sự phát triển mạnh mẽ của 3 mô hình Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc tiếp tục khẳng định nỗ lực lan tỏa giá trị văn hóa, triết lý cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới của Trung Nguyên Legend.

Đưa thương hiệu cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu

Cùng sự bùng nổ của chuỗi quán, Trung Nguyên Legend liên tục phát triển hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại hiện đại, mở rộng sự bao phủ hệ sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu.

Nổi bật tại ASEAN, Trung Nguyên Legend ghi nhận mức tăng trưởng kinh doanh 79% trong 10 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ, trở thành khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển quốc tế. Hiện nay, Trung Nguyên Legend đang mở rộng hệ thống phân phối tại Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia và từng bước đưa sản phẩm vào Indonesia, Brunei, Myanmar Riêng tại Philippines, sản phẩm Trung Nguyên Legend đã được đưa vào chuỗi siêu thị lớn nhất SM Supermarket.

Top 3 Miss World 2026 thích thú khám phá hệ sản phẩm cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend tại không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, trong quý IV/2026, Trung Nguyên Legend triển khai chương trình “G7 sưởi ấm từng ngày”, Coffee Truck tại Seoul Fashion Week, và nhiều hoạt động trải nghiệm sôi động tại các trường đại học, khu văn phòng, sự kiện thể thao, lan tỏa cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam đến khách hàng.

Tại thị trường Trung Đông, các chuỗi siêu thị lớn như Othaim, Lulu và Q Supermarket của Ả Rập Xê Út đã có sự hiện diện của Trung Nguyên Legend. Đồng thời, từ 16-21/11, Trung Nguyên Legend đồng hành đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk quảng bá cà phê Việt Nam tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Riêng tại Nga, sản phẩm G7, Trung Nguyên Legend được đánh giá cao tại triển lãm Interfood Ural với giải thưởng “Visitor Choice” do khách tham dự bình chọn, và được hội đồng giám khảo lựa chọn là những sản phẩm tiêu biểu.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Thường niên Amazon Global Selling 2026 ở Hà Nội, Trung Nguyên Legend đã tham gia quảng bá, kết nối phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, hướng đến mở rộng độ phủ nhận diện tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu.

Trung Nguyên Legend liên tục đẩy mạnh quảng bá hệ sản phẩm cà phê năng lượng, tạo dấu ấn đặc biệt tại các thị trường hàng đầu Mỹ, Trung Quốc, Nga, ASEAN, Ấn Độ, Dubai, Canada.

Song hành hoạt động kinh doanh, quảng bá thương hiệu, cũng như nỗ lực đưa Thiền Cà Phê ghi dấu tại Liên Hợp Quốc, trở thành trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam được UNESCO chọn giới thiệu với thế giới và hiện diện tại quê hương trà đạo Nhật Bản, Trung Nguyên Legend tích cực đồng hành chương trình văn hóa, đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm lan tỏa bản sắc, văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Trong tháng 10, Trung Nguyên Legend đã tham gia Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy (Thượng Hải, Trung Quốc), sự kiện “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức, và lễ hội Boun Ork Phansa tại Lào. Nổi bật, ngày 21/11, Trung Nguyên Legend đã đồng hành V-Beyond Concert - North America 2026 tại Mỹ. Với thông điệp “Beyond Coffee - Awakened Coffee”, Trung Nguyên Legend lan tỏa nguồn năng lượng tỉnh thức, đồng hành nghệ sĩ, thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt cùng thực hiện khát vọng đưa âm nhạc, văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Với các hoạt động văn hóa, đối ngoại nổi bật cùng sự hiện diện rộng khắp của hệ thống quán và sản phẩm trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend tiếp tục kiến tạo hành trình quảng bá đa chiều cho cà phê Việt Nam, không chỉ ở giá trị sản phẩm mà còn ở chiều sâu văn hóa và triết lý, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Tháng 12, Trung Nguyên Legend dự kiến khai trương gần 20 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc. Đến năm 2027, hệ thống quán Trung Nguyên Legend tiếp tục tăng tốc mở rộng tại Úc, Canada, ASEAN, đẩy mạnh hiện thực hóa mục tiêu 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan và mở rộng thị trường tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu.