Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng hệ thống quán tại Mỹ, Trung Quốc

Trong tháng 7, Trung Nguyên Legend liên tiếp khai trương gần 10 không gian hàng quán mới tại Mỹ và Trung Quốc, đẩy mạnh quảng bá cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Bước tiến này tiếp nối những thành công từ sự lan tỏa mạnh mẽ triết lý “Cà phê Đạo” đến từ Việt Nam trên toàn cầu qua bộ phim tài liệu “The Tao of Coffee” do Warner Bros. Discovery sản xuất và bài viết “The Tao of Coffee: From Beans to Beauty” trên CNN (Mỹ).

Sự kiện này tiếp tục đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Tập đoàn cà phê số 1 Việt Nam trên hành trình chinh phục các thị trường hàng đầu thế giới: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu… góp phần xác lập vị thế cường quốc cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Trung Nguyên Legend liên tục phát triển hệ thống quán tại Mỹ, Trung Quốc

Sau gần 1 năm quán cà phê Trung Nguyên Legend nhượng quyền đầu tiên ra mắt tại Mỹ và được đón nhận mạnh mẽ, vào ngày 18/7 và 25/7, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương hai không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Đây là hai không gian đầu tiên của mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend và là quán thứ tư của Trung Nguyên Legend tại Mỹ.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại 909 Story Road, Unit 100, San Jose (Mỹ) thu hút đông đảo người yêu cà phê đến trải nghiệm văn hóa thưởng lãm cà phê Việt Nam và thế giới trong ngày khai trương.

Tọa lạc tại 909 Story Road, Unit 100, San Jose và 1631 East Capitol Expressway, Unit 107, San Jose, cả hai không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đều nằm trên tuyến đường sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, giao thương sầm uất của thành phố San Jose, dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng Mỹ và du khách quốc tế đến trải nghiệm, khám phá.

Được thiết kế như một không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, nơi hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới tiêu biểu, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend mang đến cho người yêu cà phê tại Mỹ không gian cà phê đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và theo 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền.

Không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Mỹ tiếp tục mang đến những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo hội tụ tinh hoa 3 văn minh cà phê thế giới và những trải nghiệm khác biệt, đặc biệt.

Nơi đây, lần đầu tiên, người yêu cà phê tại Mỹ được trải nghiệm toàn bộ hệ sản phẩm cà phê, công cụ dụng cụ, cùng những phong cách thưởng lãm cà phê đặc biệt theo 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Nổi bật, Cà phê Thiền - một sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật do Trung Nguyên Legend sáng tạo nên lần đầu tiên được giới thiệu đến người yêu cà phê tại Mỹ, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, độc đáo.

Trung Nguyên Legend cũng tiếp tục gây ấn tượngvớimenu cà phê pha phin, cà phê sữa đá đúng chuẩn Việt Nam, và những món uống sáng tạo trên nền tảng espresso như Latte, Mocha, Cappuccino, Americano… sử dụng 100% nguồn nguyên liệu cà phê Robusta từ thủ phủ Buôn Ma Thuột, Việt Nam. Năm 2023, chuyên trang nổi tiếng và uy tín về ẩm thực Eater Los Angeles (Mỹ) đã đăng tải bài viết khen ngợi menu cà phê đậm dấu ấn Việt Nam của Trung Nguyên Legend nhân dịp khai trương hàng quán đầu tiên tại Mỹ: “Không gian Trung Nguyên Legend tại Mỹ là điểm đến đặc biệt để thưởng thức cà phê pha phin và espresso sử dụng 100% nguyên liệu từ hạt cà phê Robusta và Arabica trồng tại Việt Nam”.

Ly cà phê sữa đá, “một trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa cà phê Việt Nam” (theo Discovery) luôn được khách hàng quốc tế yêu thích trải nghiệm tại các không gian cà phê Trung Nguyên Legend tại Mỹ, Trung Quốc.

Song song hoạt động mở rộng không gian tại cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ, tại thị trường tỷ đô Trung Quốc, trong tháng 7, Trung Nguyên Legend dự kiến liên tiếp khai trương 8 không gian mới tại Thượng Hải, Tô Châu, Chiết Giang, nâng tổng số hàng quán cà phê của Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc lên 18 quán, tập trung tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang…

Trong gần 2 năm hiện diện tại Trung Quốc, hàng quán cà phê Trung Nguyên Legend đã đem đến những không gian mang đậm dấu ấn văn hóa cà phê Việt Nam cùng những phong cách trải nghiệm cà phê khác biệt, đặc biệt, trở thành điểm đến yêu thích, thu hút đông đảo khách hàng. Trong bộ phim “The Tao of Coffee”, Discovery đã nhận định câu chuyện 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền được Trung Nguyên Legend tiên phong cô lọc trong không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải đã từng bước “nâng cao thành một trải nghiệm lịch sử sâu sắc” hấp dẫn người yêu cà phê nơi đây.

Khách hàng quốc tế hào hứng khám phá những phong cách thưởng lãm khác biệt, đặc biệt theo 3 văn minh cà phê thế giới và mang đậm văn hóa cà phê Việt Nam tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend (Tây Nam Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc).

Với sự yêu mến và đón nhận mạnh mẽ của khách hàng quốc tế, hiện nay, Trung Nguyên Legend đang nỗ lực triển khai mục tiêu phát triển gần 130 quán tại Trung Quốc trong năm 2024, mở đầu cho kế hoạch dài hạn 1.000 quán tại thị trường này. Đồng thời, trong tháng 9 này, Trung Nguyên Legend sẽ nhân rộng mô hình không gian hàng quán tại Australia, Canada, và tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng 100 không gian tại Mỹ, cùng các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trong bài viết “The Tao of Coffee: From Beans to Beauty” của CNN (Mỹ) đã bày tỏ sự ấn tượng và mong muốn quảng bá mô hình Trung Nguyên E-Coffee ra với toàn cầu.

Đặc biệt, mô hình khởi nghiệp cà phê thành công Trung Nguyên E-Coffee - “mô hình nhượng quyền cà phê truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công cho cộng đồng”, “đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của tập đoàn nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam” theo nhận định của CNN, cũng được Trung Nguyên Legend đẩy mạnh bùng phát tại Việt Nam và phát triển ra thế giới. Được biết, hiện nay, Trung Nguyên E-Coffee đang có gần 800 cửa hàng bao phủ khắp Việt Nam và tại Mỹ, Iceland… cùng hơn 1.000 hợp đồng nhượng quyền được ký kết thành công.

Thương hiệu cà phê số 1 Việt Nam nỗ lực chinh phục toàn cầu

Cùng nỗ lực liên tục mở mới hàng quán cà phê tại các thị trường quốc tế hàng đầu, hơn 300 sản phẩm Trung Nguyên, G7, Trung Nguyên Legend được sản xuất từ những hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột thơm ngon nhất thế giới của Tập đoàn Trung Nguyên Legend luôn được yêu thích tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, và không ngừng tăng trưởng mạnh tại các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…

Các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thích thú khám phá các sản phẩm cà phê tuyệt hảo của Trung Nguyên Legend tại không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend.

Tại Mỹ, sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại hệ thống siêu thị Costco, gần 100% siêu thị châu Á tại Mỹ và khắp các kênh bán hàng online như Amazon, Walmart, eBay, Say Weee... Các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, đối tác chiến lược tại Mỹ cũng không ngừng được đẩy mạnh.

Riêng Trung Quốc, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã có 15 nhà nhập khẩu, 300 nhà phân phối thứ cấp, 30.000 điểm bán trên kênh offline và hàng vạn cửa hàng trên kênh online như JD, Amazon, Taobao.com, Tmall.com, Century Mart... Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đã có trên 15 triệu người dùng thường xuyên sử dụng cà phê G7. Trong “The Tao of Coffee”,Discovery cho biết “thương hiệu G7 hiện đã được bán ở 100 quốc gia, được xếp hạng là một trong năm thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc”, “cung ứng 2.5 tỷ gói cà phê mỗi năm”.

Song song đẩy mạnh phát triển thị trường Mỹ và Trung Quốc, năm 2023, Trung Nguyên Legend đã chính thức mở văn phòng quốc tế thứ 2 tại Hàn Quốc (sau Trung Quốc). Bên cạnh việc hợp tác các kênh bán hàng trực tuyến, như Coupang - Nhà bán lẻ lớn nhất trên nền tảng thương mại điện tử Hàn Quốc, hệ thống Lotte Mart, Homeplus, Emart, chuỗi siêu thị Hanaromart… Trung Nguyên Legend đã phát triển kênh bán hàng chính thức tại Hàn Quốc: https://g7coffee.co.kr/.

Các sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend cũng bao phủ gần 100% các chuỗi bán lẻ lớn lớn tại nhiều quốc gia khác như: hệ thống Costco, Walmart, Carrefour, Auchan (Nga), Woolworth (Australia), Loblaws (Canada), Lotus (Thái Lan)…

Các sản phẩm cà phê năng lượng của Trung Nguyên Legend luôn nằm trong Top 20 các sản phẩm cà phê hòa tan bán chạy nhất trên Amazon.

Phát huy giá trị văn hóa cà phê Việt Nam và hương vị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột thơm ngon nhất thế giới, các sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend đã nhận được sự yêu mến, ủng hộ của người tiêu dùng quốc tế, liên tục xếp thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế: Top 5 thương hiệu cà phê được yêu thích và mua sắm nhiều nhất trên kênh online tại Hàn Quốc; Top 13 thương hiệu cà phê hòa tan được yêu thích nhất tại Trung Quốc, Top 20 các sản phẩm cà phê hòa tan bán chạy nhất trên Amazon…

Là thương hiệu “tiên phong trong cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam”, “đưa cà phê Việt Nam từ thức uống thông thường trở thành văn hóa và triết lý” theo đánh giá của Discovery, với những nỗ lực mở rộng hệ thống hàng quán cà phê khác biệt, đầy ấn tượng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tại Mỹ, Trung Quốc và sắp tới là Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu…cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu, sản phẩm cà phê trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend đang tiếp tục khẳng định sự cam kết của doanh nghiệp trong hành trình đưa cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam ra toàn cầu, chinh phục thế giới, để tới một ngày khi nói đến cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam.