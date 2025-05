Trung Nguyên E-Coffee đạt giải thưởng 'Thương hiệu Mạnh ASEAN'

Tiếp nối sự kiện ra mắt không gian mới tại Mỹ vào tháng 2, mới đây, Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2025”.

Đây là một trong những dấu ấn đặc biệt của Tập đoàn Trung Nguyên Legend trong những tháng đầu năm 2025, góp phần “nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam” trên toàn cầu.

Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2025”

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN 2025 diễn ra tại Singapore vào tháng 4, Trung Nguyên E-Coffee đã được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2025”. Giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Nguyên E-Coffee trong ngành F&B khu vực và “là đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam” theo nhận định của CNN.

“Thương hiệu Mạnh ASEAN” là sự ghi nhận từ cộng đồng đối tác, nhà đầu tư, khách hàng khu vực và quốc tế đối với các thương hiệu có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư khu vực ASEAN. Theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định Quốc tế, Trung Nguyên E-Coffee là một trong số ít thương hiệu Việt Nam hội tụ đủ yếu tố “chất lượng - chuẩn mực - bền vững - truyền cảm hứng”.

Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Mạnh ASEAN 2025”, khẳng định “tiêu chuẩn chất lượng quốc tế” và sự tín nhiệm cao từ nhà đầu tư, đối tác, khách hàng ASEAN cũng như quốc tế.

Với mô hình kinh doanh linh hoạt và hiệu quả, theo CNN, Trung Nguyên E-Coffee đã “truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công” cho hàng nghìn đối tác nhượng quyền trong lĩnh vực cà phê. Từ menu F&B đến bán lẻ, Trung Nguyên E-Coffee phục vụ những sản phẩm cà phê tuyệt ngon được chế biến từ hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, mang tinh hoa 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, tạo nên dấu ấn riêng của mô hình. Đồng thời, chính sách nhượng quyền tối ưu, tối đa lợi ích giúp Trung Nguyên E-Coffee nhận được sự tín nhiệm cao của nhà đầu tư, đối tác, khách hàng thị trường ASEAN và trên toàn cầu.

Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Ngọc Thảo thích thú khám phá hệ sinh thái sản phẩm cà phê khác biệt của mô hình Trung Nguyên E-Coffee.

Hiện nay, Trung Nguyên E-Coffee đã có hơn 800 cửa hàng đang hoạt động, 1.000 hợp đồng nhượng quyền đã ký kết cùng tốc độ mở mới đến 30 cửa hàng/tháng. Tiếp nối không gian mở mới vào tháng 2 tại Long Beach, California (Mỹ), mô hình Trung Nguyên E-Coffee đang xúc tiến mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc, Australia, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và nhiều quốc gia châu Á - châu Âu, hướng tới 3.000 cửa hàng trong năm 2025.

Trung Nguyên Legend thúc đẩy “làn sóng tiêu dùng cà phê Robusta Việt Nam trên toàn cầu”

Cùng sự phát triển mạnh mẽ của mô hình Trung Nguyên E-Coffee, các hệ thống không gian hàng quán Trung Nguyên Legend, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend cũng không ngừng mở rộng, hiện diện tại các vị trí đẹp, trung tâm những thành phố lớn ở Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc… Đồng thời, hệ sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend ngày càng được yêu chuộng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cũng như khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu… Tất cả đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ “làn sóng tiêu dùng cà phê Robusta Việt Nam” trên toàn cầu.

Hàng quán cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc luôn hấp dẫn đông đảo người yêu cà phê, giới trẻ quốc tế bởi những phong cách thưởng lãm khác biệt cùng nguồn năng lượng sáng tạo.

Nổi bật tại Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung Nguyên Legend đã mở rộng thêm 34 nhà phân phối và 3 không gian mới tại Nam Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải, nâng tổng số lượng quán lên 21 tại thị trường tỷ USD này.

Các chiến dịch marketing nổi bật như “Energy Monday - Book Mark năng lượng” (từ 7/4 đến 4/5), “Thousands cups of coffee to awaken the Energy of the city” (từ 9/5 đến 13/5) tạo hiệu ứng mạnh mẽ thông qua mạng xã hội và nền tảng WeChat Moments, thu hút hàng nghìn người trẻ Trung Quốc đến trải nghiệm cà phê, đọc sách, lan tỏa lối sống tích cực.

Trong đó, vào tháng 3, thương hiệu cà phê G7 của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã được vinh danh là “Thương hiệu cà phê hòa tan nhập khẩu đứng số 1 về doanh số bán ra trên toàn Trung Quốc” theo chứng nhận của các tổ chức kiểm định độc lập. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu cà phê Việt Nam được yêu thích nhất tại Trung Quốc của G7.

Trong khi đó, tại Mỹ, sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại hệ thống siêu thị Costco, bao phủ gần 100% siêu thị châu Á tại đây cũng như các kênh bán hàng online Amazon, Walmart, eBay, Say Weee… Đặc biệt, từ 4/3 đến 7/3, Trung Nguyên Legend tham gia Natural Product West Expo 2025 - triển lãm thực phẩm lớn nhất tại Mỹ. Gian hàng Trung Nguyên Legend với hệ sản phẩm 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền đã thu hút hàng nghìn đối tác toàn cầu, tiếp cận hàng trăm nhà phân phối, hệ thống chuỗi bán lẻ như HEB, Costco, Walmart, Albertsons, UNFI, Eastland, TJMaxx, Grocery Outlet…

Trung Nguyên Legend mang đến những trải nghiệm đặc biệt về 3 nền văn minh cà phê thế giới tại các triển lãm ở Mỹ, Nga, Ấn Độ, Dubai… thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác, khách hàng quốc tế.

Tại khu vực Trung Đông, từ 17/2 đến 21/2, Trung Nguyên Legend đã tham dự Gulfood 2025 - triển lãm thương mại thực phẩm lớn nhất khu vực và nhận được đánh giá cao về chất lượng, sự đa dạng khác biệt của hệ sinh thái sản phẩm Trung Nguyên Legend cùng phong cách thưởng lãm cà phê đặc biệt. Trung Nguyên Legend đã kết nối hơn 150 nhà phân phối, trong đó có nhiều hệ thống đa quốc gia như Lulu Hypermarket, Costco Australia, Costco Canada, Costco Pháp, Loblaws Canada, các chuỗi siêu thị Bắc Phi…

Riêng thị trường ASEAN - “một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới giai đoạn 2024-2029” theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - được Trung Nguyên Legend đẩy mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung Nguyên Legend đã ký kết hợp tác phát triển chiến lược với các đối tác hàng đầu tại Singapore, Malaysia, Philippines. Hệ sản phẩm đa dạng của Trung Nguyên Legend, từ cà phê rang xay đến cà phê hòa tan, đã nhanh chóng phủ sóng rộng rãi tại các chuỗi siêu thị lớn ở Malaysia, Thái Lan, Singapore...

Các đại biểu, quan khách tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 ấn tượng với Thiền cà phê - một trải nghiệm đặc biệt về văn hóa cà phê Việt Nam do Trung Nguyên Legend sáng tạo nên.

Trung Nguyên Legend - cà phê ngoại giao của Việt Nam với quốc tế

Cùng với nỗ lực quảng bá, nâng tầm giá trị cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vai trò “đại sứ cà phê ngoại giao của Việt Nam”. Trong những tháng đầu năm 2025, Trung Nguyên Legend đã vinh dự là thương hiệu cà phê duy nhất được chọn phục vụ trong các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - ngoại giao mang tầm vóc quốc gia và quốc tế: Các cuộc hội đàm cấp cao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, chương trình đón tiếp các vị lãnh đạo đứng đầu các quốc gia, phái đoàn ngoại giao quốc tế…

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra vào tháng 3 tại Buôn Ma Thuột - quê hương hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, sau khi trải nghiệm Thiền cà phê - một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend sáng tạo nên - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper đã chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm sâu sắc chưa từng có, giúp tôi nhận ra những khoảng lùi ý nghĩa trong cuộc sống, công việc bận rộn, bên ly cà phê và những người bạn quý. Chúng tôi cảm kích Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã sáng tạo nên phương pháp Thiền cà phê và mong muốn chia sẻ cho toàn thế giới”.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là “trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có”.

Tiếp nối các dấu ấn đặc biệt này, trong những tháng tiếp theo của năm 2025, Trung Nguyên Legend có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, mở rộng hệ thống hàng quán, đồng thời thúc đẩy nhanh việc mở trụ sở tại Mỹ và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia ASEAN, châu Á, châu Âu... cùng hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội quốc tế cũng được tăng cường nhằm mở rộng thị trường và phát triển những điểm bán, kênh phân phối mới.