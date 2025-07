Trữ thực phẩm, an tâm sức khỏe với tủ lạnh Toshiba NaturePure 711 l

Tủ lạnh Toshiba NaturePure 711 l là giải pháp lý tưởng cho gia đình trẻ thành thị với không gian lưu trữ rộng rãi, công nghệ bảo quản thông minh cùng thiết kế sang trọng, tiện dụng.

Nuôi con nhỏ, nỗi băn khoăn lớn nhất của ba mẹ là việc bảo quản thực phẩm. Từ sữa, đồ ăn dặm đến thức ăn chín, thực phẩm tươi sống, mỗi loại đều cần không gian riêng biệt, đảm bảo vệ sinh. Cùng với xu hướng mua sắm theo tuần ngày càng phổ biến, một chiếc tủ lạnh thuần dung tích lớn có thể chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình.

Thấu hiểu điều đó, Toshiba cho ra mắt dòng tủ lạnh NaturePure 711 l với hai phiên bản Side-by-side và Four-door - không chỉ mang đến không gian lưu trữ “siêu dung tích” mà còn tích hợp các công nghệ tiên tiến, chăm sóc toàn diện sức khỏe cho cả gia đình.

Dung tích lớn, đủ không gian lưu trữ cho mọi thành viên

Với dung tích lên đến 711 l, tủ lạnh Toshiba NaturePure đáp ứng nhu cầu dự trữ thực phẩm số lượng lớn và đa dạng cho gia đình đông người. Có thể ví von chiếc tủ lạnh này như một “siêu thị mini” tại nhà, sẵn sàng cung ứng thực phẩm và đồ uống cho mọi thành viên, tiết kiệm thời gian và công sức đi chợ hơn.

Nổi bật với dung tích lớn 711 l, chiếc tủ lạnh vẫn duy trì kích thước tổng thể phù hợp với mọi căn bếp hiện đại nhờ thiết kế tối ưu hóa không gian, mở rộng dung tích bên trong với chiều cao bên ngoài 1.775 mm nhỏ gọn.

Tủ lạnh Toshiba NaturePure 711 l được thiết kế với các khu vực chức năng riêng biệt, gồm Flexible zone cho phép điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng loại thực phẩm, 1 độ C cho thịt cá tươi sống, 3 độ C cho đồ uống và 5 độ C cho rau củ quả. Kết hợp cùng Family zone rộng rãi, NaturePure mang đến môi trường bảo quản tối ưu, giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên cho mọi thực phẩm. Đặc biệt, hệ thống kệ được thiết kế sâu và rộng, dễ dàng chứa được các chai nước lớn 2 l.

Chiếc tủ lạnh có ngăn đông rộng lớn (282 l đối với mẫu 4 cửa và 273 l đối với mẫu Side by side) tương đương một tủ đông độc lập, giúp tiết kiệm thêm 10% diện tích sàn.

Với khả năng lưu trữ vượt trội, tủ lạnh Toshiba NaturePure 711 l giúp các bậc phụ huynh chủ động lập kế hoạch bữa ăn cho cả tuần, tiết kiệm thời gian đi chợ mà luôn có sẵn thực phẩm sạch. Đây là điều rất quan trọng đối với các gia đình có con nhỏ cần chế độ dinh dưỡng riêng biệt.

Thêm dung tích, thêm tiện nghi với các tính năng ưu việt

Toshiba NaturePure 711 l được thiết kế với các linh kiện thu nhỏ thông minh và vật liệu cách nhiệt thế hệ mới. Nhờ đó, tủ lạnh có thể tối ưu không gian lưu trữ lên đến 711 l mà vẫn đảm bảo luồng khí lạnh lan tỏa đồng đều, duy trì nhiệt độ ổn định trong mọi điều kiện.

Điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ lọc khí PureAir được chứng nhận bởi tổ chức SGS. Hệ thống chủ động tạo ra các plasma ion, mang lại hiệu quả khử mùi đến 99% và diệt khuẩn lên đến 99,99% - bảo vệ toàn diện thực phẩm trong cả ngăn đông và ngăn mát.

Điểm khác biệt so với những dòng tủ lạnh đã ra mắt của Toshiba là NaturePure 711 l còn tích hợp tính năng PureAir Turbo tiên tiến, cho phép tăng cường công suất khử mùi và tiệt trùng trong một cú chạm trên bảng điều khiển. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tăng gấp ba lần tần số phát ion plasma, đem lại hiệu quả làm sạch không khí ấn tượng trong thời gian ngắn.

Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt chế độ lọc không khí cấp tốc PureAir Turbo qua ứng dụng TsmartLife, mang đến trải nghiệm tiện lợi và linh hoạt hơn.

Tích hợp hệ thống làm đá kép thông minh, chiếc tủ lạnh còn có khả năng tạo ra hai kích cỡ đá khác nhau trong vòng 95 phút, với dung tích chứa ấn tượng lên đến 4 kg. Đặc biệt, mỗi viên đá đều trải qua quy trình PureIce 3 cấp độ nghiêm ngặt, đảm bảo độ tinh khiết, không lẫn tạp chất hay mùi từ thực phẩm.

Khả năng làm đá nhanh, tinh khiết qua quy trình PureIce 3 cấp độ nghiêm ngặt.

Nhờ các công nghệ tiên tiến được tích hợp đồng bộ, Toshiba NaturePure 711 l mang đến giải pháp bảo quản thực phẩm toàn diện cho cả gia đình. Đặc biệt, các bữa ăn dặm của trẻ nhỏ luôn được lưu trữ trong điều kiện vệ sinh tối ưu, giúp phụ huynh yên tâm về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm.

Với triết lý #DetailsMatter (thấu hiểu để quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất), Toshiba đã thiết kế NaturePure 711 l với sự tỉ mỉ trong từng tính năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình Việt hiện đại.

Tủ lạnh Toshiba NaturePure 711 l ra mắt với hai phiên bản Side-by-side và Four-door sang trọng, cùng hai lựa chọn về chất liệu mặt kính gương midnight tích hợp tính năng làm đá tự động, và mặt thép xám morandi tinh tế. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm với mức giá 24,99 triệu đồng tại các đại lý điện máy uy tín trên toàn quốc.