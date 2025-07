Trọng tài bị chỉ trích sau chấn thương của Musiala

Sau pha va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma, Musiala nằm sân trong đau đớn. Trọng tài Taylor chỉ quyết định để đội ngũ y tế vào sân và đưa tiền vệ của Bayern Munich đến bệnh viện, sau đó thổi còi kết thúc hiệp một. Phán quyết này của trọng tài người Anh đã khiến nhiều CĐV bức xúc.

Trên mạng xã hội, một người hâm mộ đã viết: "Anthony Taylor là một trọng tài tồi tệ và VAR cũng vậy". Một fan khác bình luận: "Tại sao Donnarumma không bị thẻ đỏ và truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với Musiala?". Một người khác cũng cho rằng: "Làm thế nào mà Anthony Taylor không kiểm tra lại VAR và có thể thổi còi hết hiệp một sau một pha va chạm rõ ràng như vậy?".

Sau tình huống này, Donnarumma cũng bị sốc và ngồi ôm mặt trên sân. Các đồng đội đã phải đến an ủi để thủ thành người Italy tiếp tục hoàn tất trận đấu.

Trên trang cá nhân, Donnarumma cũng gửi lời chúc đến Musiala: "Tôi muốn cầu nguyện để chúc cậu những điều tốt lành nhất, Jamal Musiala".

Sau khi trận đấu khép lại, FIFA cũng không ra thông báo về việc tiến hành điều tra và phạt nguội đối với trường hợp của Donnarumma. Thủ thành người Italy nhiều khả năng vẫn sẽ góp mặt ở trận bán kết FIFA Club World Cup 2025™ gặp Real Madrid vào ngày 10/7.

