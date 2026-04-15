Trọn vẹn trải nghiệm văn hóa - giải trí ở Suối Tiên dịp Giỗ Tổ

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên triển khai chuỗi hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, cùng nhiều trò chơi mới hấp dẫn.

Sáng 10/3 Âm lịch năm 2026, Suối Tiên sẽ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với nhiều nghi thức hoành tráng cùng chương trình sân khấu hóa ấn tượng, tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của các thế hệ cha ông. Sự kiện mở ra hành trình kết nối cội nguồn, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” đến du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng và trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa Việt

Điểm nhấn nổi bật trong dịp lễ năm nay là chương trình trao tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng dành cho những du khách đến sớm nhất trong ngày 10/3 Âm lịch (tức ngày 26/4). Mỗi phần gạo lộc mang ý nghĩa cầu chúc bình an, no ấm và may mắn, gắn liền tín ngưỡng tốt đẹp của người Việt và tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào 10/3 Âm lịch hàng năm, thu hút nhiều du khách tham dự.

Trong khuôn khổ lễ hội, nghi thức dâng hương và cúng tế các Vua Hùng được tổ chức long trọng vào sáng cùng ngày, với sự tham gia của Ban Quý Lăng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Nghi lễ diễn ra trong không gian thành kính, kết nối hàng nghìn trái tim của những người con phương Nam hướng về đất tổ Phú Thọ.

Không gian lễ hội thêm phần sôi động và rực rỡ hơn với chuỗi hoạt động nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Các chương trình được đầu tư công phu, kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đến hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc - nơi giá trị văn hóa dân tộc được tái hiện sống động qua ngôn ngữ sân khấu.

Chương trình nghệ thuật văn hóa lịch sử dàn dựng công phu đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc.

Nổi bật là sự kiện đồng diễn áo dài “Tiếp bước Tiên Rồng” khắc họa hình ảnh đất nước con người Việt Nam giàu bản sắc, mang ý nghĩa về sự tiếp nối cội nguồn. Hình ảnh “Tiên Rồng” trở thành biểu tượng thiêng liêng khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình hội nhập.

Tiếp nối mạch cảm xúc văn hóa ấy, ẩm thực tại Suối Tiên mang đến trải nghiệm hấp dẫn với món lẩu phụng ô trái dừa trường thọ biểu tượng của sum vầy và may mắn. Nước lẩu thanh ngọt hòa quyện hương dừa tươi tạo nên hương vị độc đáo.

Du khách thưởng thức lẩu phụng ô trái dừa trường thọ Suối Tiên.

Trải nghiệm trò chơi mới hấp dẫn

Không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm du khách, Suối Tiên mang đến hành trình vui chơi với hơn 150 công trình, trong đó có nhiều trò chơi mới hấp dẫn, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, cảm giác mạnh và tính tương tác cao.

Nổi bật là đường trượt đua thần tốc, đường trượt vô cực tại biển Tiên Đồng - nơi du khách có thể tận hưởng cảm giác “lao đi không giới hạn” qua những khúc cua liên hoàn phấn khích, cùng hiệu ứng ánh sáng sống động. Tổ hợp giải trí Mega Zone mở ra không gian giải trí phù hợp cho cả gia đình với nhiều trò chơi hiện đại, mang tính tương tác cao.

Xe đua Go Kart - trò chơi cảm giác mạnh mới ra mắt năm 2026 tại Suối Tiên phù hợp người lớn và trẻ em.

Với những ai yêu thích tốc độ, đường đua Go Kart là lựa chọn để du khách trở thành tay lái lụa vi vu trên những cung đường uốn lượn. Trong khi đó, đường trượt Rainbow Rush gây ấn tượng với hiệu ứng thị giác rực rỡ, tạo nên hành trình giải trí màu sắc, hay thử thách làm chiến binh chinh phục trận địa giữa không gian Suối Tiên Farm xanh mát với xe tăng hành trình chiến xa.

“Nhập vai” chiến binh, chinh phục trận địa kịch tính cùng xe tăng hành trình chiến xa.

Tổ hợp tàu lượn đa cấp độ phù hợp du khách mọi lứa tuổi tiếp tục là điểm nhấn dành cho những ai muốn thử thách giới hạn bản thân. Tàu lượn Sky Bounder - người chinh phục bầu trời với cú lượn ngoạn mục trên không, tàu lượn siêu tốc Sky Rush bùng nổ tốc độ với khúc cua gay cấn, tàu lượn mini vui nhộn dành riêng cho du khách nhí.

Với sự đầu tư đồng bộ và liên tục làm mới, mỗi chuyến đi đến Suối Tiên là cơ hội khám phá trải nghiệm mới mẻ, mang đến cảm xúc khác biệt trong từng khoảnh khắc.