Trốn thuế hơn 761 triệu đồng, một chủ mỏ cát bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 200 BLHS đối với ông Hồ Thanh Sang (SN 1984, ở Phú Lộc).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Huy Phú, trong 5 năm (2018-2022), ông Hồ Thanh Sang đã có hành vi trốn thuế hơn 761 triệu đồng trong quá trình tổ chức khai thác khoáng sản (KTKS) là vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Đà Rằng ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa.

Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với bị can Hồ Thanh Sang kể từ ngày 18/1.

Công an tống đạt quyết định khởi tố.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Huy Phú có trụ sở giao dịch tại thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (Phú Yên), được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy phép KTKS số 75/CP-UBND, khai thác mỏ cát sông Đà Rằng với trữ lượng khai thác 101.104 m3 cát nguyên khai, công suất khai thác 10.000 m3, thời hạn khai thác 10 năm.

Quá trình khai thác mỏ cát nêu trên, Công ty Huy Phú nhiều lần vi phạm quy định pháp luật về KTKS, bị các cơ quan chức năng, địa phương lập biên bản vi phạm, xử lý hành chính, kiến nghị khắc phục. Nghiêm trọng nhất vào ngày 6/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Huy Phú 170 triệu đồng về hành vi khai thác cát vượt ra ngoài ranh giới khu vực được pháp khai thác.

Cùng hành vi này, ngày 1/4/2022, Công ty Huy Phú bị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt 120 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép KTKS trong thời hạn 7 tháng theo quyết định số 456/QĐ-XPHC.

Ngày 1/7/2023, mỏ cát sông Đà Rằng tái hoạt động khai thác dưới sự điều hành của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Công ty Huy Phú. Do tiếp tục tái phạm, ngày 18/8/2023, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu Công ty Huy Phú tạm dừng hoạt động khai thác mỏ cát. Ngày 25/7/2023, tổ công tác của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên phối hợp UBND thị xã Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành kiểm tra, phát hiện một số vi phạm tại mỏ cát của Công ty Huy Phú. Cụ thể là trạm cân, camera không hoạt động được, ngoài phạm vi mỏ cát được cấp phép có 1 moong khai thác, 1 bãi chứa cát, 2 sàn lượt cát, nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt hành vi KTKS ngoài phạm vi mỏ.

Đến ngày 31/7/2023, Sở TN&MT cùng UBND thị xã Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành và Đoàn địa chất 501 thuộc Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ tiến hành đo đạc hiện trạng mỏ cát, phát hiện tại vị trí moong tiếp giáp khu vực mỏ có dấu vết xe đào múc cát về phía tây. Tiếp đó, sáng 18/8, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra lần thứ ba, tiếp tục phát hiện Công ty Huy Phú khai thác cát ngoài phạm vi mỏ cấp phép và có xe vận chuyển cát ra ngoài mỏ, hiện trạng khu vực mỏ và khu vực lân cận có nhiều thay đổi so với kết quả kiểm tra tại biên bản lập ngày 25/7/2023 và đo đạc hiện trạng mỏ ngày 31/7/2023.

Ngoài ra, Công ty Huy Phú không cung cấp sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và dữ liệu lưu trữ thông tin, số liệu của trạm cân, camera giám sát tại khu vực mỏ theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thị hành Luật khoáng sản.

Theo một báo cáo của cơ quan chuyên môn về kết quả đo đạc, lập bản đồ hiện trạng và xác đinh trữ lượng còn lại trong, xung quanh khu vực mỏ cát của Công ty Huy Phú cho thấy, đến cuối tháng 7/2023, doanh nghiệp đã khai thác hơn 80.800 m3 cát trong trữ lượng cát ghi nhận tại giấy phép KTKS số 75/CP-UBND ngày 12/12/2016, trữ lượng còn lại gần 5.600m3. Tính đến ngày 31/7, trữ lượng cát Công ty Huy Phú đã khai thác vượt qua cote+2 m trong diện tích cấp phép khai thác gần 47.800 m3; trữ lượng cát đã khai thác ngoài diện tích cấp phép khai thác hơn 90.900 m3.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, nên cuối tháng 9/2023, UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.