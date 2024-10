'Trò chơi nhân tính' có đủ sức trở thành bom tấn mùa Halloween?

Phim là một "bản giao hưởng" hấp dẫn, dày đặc ẩn ý ma quái, mang lại cảm giác rùng rợn cho người xem.

Lễ hội trường vốn dĩ sôi động bỗng biến thành sân chơi "khát máu" của một thế lực bí ẩn, buộc nhóm học sinh phải tham gia vào những trò chơi kỳ dị và tàn bạo. Không có ngoại lệ nào dành cho kẻ yếu, thua một trò chơi mất cả mạng người. Liệu trong thế giới tàn khốc sẽ tồn tại một lối thoát hay đó chỉ là niềm tin ảo của những trái tim đang hoảng loạn trước cái chết?

Thời kỳ Phục Hưng "sống" lại giữa hiện đại

Sinh tồn là một chủ đề ăn khách với hàng loạt những bom tấn như Alice in Borderland (2018), Squid Game (2020), The Eight Show (2024)... Song, Trò chơi nhân tính chắc chắn vẫn sẽ khiến khán giả hứng thú và tò mò về những thử thách, thông điệp đang đón chờ phía trước.

Phim được cầm trịch bởi William Henry Aherne, người đứng sau nhiều show truyền hình thực tế đình đám xứ Chùa Vàng như The Face Men Thailand và The Next Boy/Girl Band Thailand (2018). 122 phút phim tựa như một bản giao hưởng đưa khán giả đến một buổi triển lãm nghệ thuật đẫm máu và đầy đau khổ.

Nhóm học sinh lần lượt trải qua những trò chơi tàn khốc.

Trước các trò chơi, phim khéo léo sử dụng những bức danh họa kinh điển thời Phục Hưng để dẫn dắt người xem vào câu chuyện phim. Ngay từ ải đầu tiên, phim lồng ghép vũ điệu chết chóc của một chú hề ma quái, gợi liên tưởng đến cuộc thanh trừng trong bức tranh Sự phán xét cuối cùng. Tương tự, những cái chết hay thế giới nội tâm ẩn sau vỏ bọc cứng cỏi của nhân vật đều được dự báo trước qua các bức tranh đầy tính nghệ thuật. Ngoài ra, phim cũng sắp xếp bối cảnh và sử dụng các đoạn nhạc nền du dương nhưng không kém phần kỳ dị nhằm đẩy mạnh sự ngột ngạt, bế tắc của trò chơi.

Điểm sáng của phim nằm ở sự phát triển nhân tính mạnh mẽ của các nhân vật. Từ những nhóm bạn riêng lẻ tưởng chừng như không liên quan đến nhau, họ dần trở nên đoàn kết, thấu hiểu nhau hơn và thể hiện rõ quyết tâm cùng tìm ra lối thoát thực sự của trò chơi tử thần.

Phim sinh tồn kết hợp kinh dị

Trò chơi nhân tính có thể chưa thu hút khán giả ngay từ những phút đầu phim bởi cách dẫn nhập còn giữ nhịp điệu chậm rãi nhằm giới thiệu về các nhân vật chuẩn bị đối mặt với “bản án tử” từ trên trời rơi xuống. Sau đó, khi nhóm bạn trẻ chính thức tham gia vào trò chơi tại công viên bị bỏ hoang, nhịp phim sẽ được điều tiết liên tục, lúc nhanh lúc chậm để kéo khán giả hòa mình vào cao trào.

Trò chơi nhân tính là một bộ phim kinh dị, sinh tồn. Tuy nhiên, phim không bám sát thể loại kinh dị thuần túy mà sử dụng nó như một chất liệu để tạo nên sự đa dạng cho câu chuyện phim.

Phim là sự kết hợp giữa thể loại sinh tồn hấp dẫn và yếu tố kinh dị thú vị.

Sau nửa đầu phim căng thẳng, dồn dập với những thử thách, luật lệ được đưa ra liên tục, nửa cuối phim tận dụng các tình huống bí ẩn để hoàn thiện hệ thống trò chơi sống còn, giữ sự hấp dẫn, lôi cuốn nhưng không kém phần “đau tim” mà một bộ phim sinh tồn cần có.

Trò chơi nhân tính có sự tham gia diễn xuất của những gương mặt triển vọng đến từ hai nước Thái - Việt như August Vachiravit, Ngọc Lan Vy, Mook Worranit, Bright Rapheephong, First Chalongrat… Thông qua 122 phút, phim truyền tải trọn vẹn những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và những mối quan hệ nhân quả. Với những khán giả yêu thích thể loại sinh tồn, Trò chơi nhân tính là một lựa chọn phù hợp để ra rạp trong mùa lễ Halloween sắp tới.

Trò chơi nhân tính dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 25/10.