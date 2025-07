Trịnh Thu Vinh góp công lớn, thể thao CAND được thưởng đậm

Theo đó, Đoàn giành được 15 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Sự trở lại lần thứ hai tại sân chơi này không chỉ khẳng định vị thế của thể thao CAND Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến lớn về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 23/6 đến 7/7 tại Birmingham, bang Alabama (Mỹ), quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia. Với sự chuẩn bị bài bản và chiến lược rõ ràng, đoàn CAND Việt Nam thi đấu ở nhiều bộ môn, từ thể thao thành tích cao đến các nội dung nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CHCN), mang đến một diện mạo đầy quyết tâm và chuyên nghiệp.

Nhiều vận động viên tạo nên dấu ấn sâu đậm. Thiếu tá Hoàng Linh Chi là điểm sáng của đoàn với 4 HCV ở các nội dung bơi. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người từng giành suất dự Olympic - tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao với 2 HCV, gồm 1 cá nhân và 1 đồng đội trong môn bắn súng. Trên đường chạy, Trung úy Ngần Ngọc Nghĩa lập cú đúp HCV ở cự ly 100 m và 200 m điền kinh. Karate cũng góp phần vào bảng vàng thành tích với 3 HCV và 1 HCĐ.

Không chỉ nổi bật ở các môn thể thao truyền thống, đội tuyển PCCC & CHCN của Việt Nam có bước tiến đột phá khi lần đầu tiên giành vị trí thứ tư toàn đoàn, kèm theo 2 HCB - thành quả đáng ghi nhận ở một nhóm nội dung đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cùng thiết bị hiện đại.

Ghi nhận nỗ lực và thành tích xuất sắc của các vận động viên, Tập đoàn T&T - đơn vị đồng hành chính của đoàn - công bố mức thưởng gần 500 triệu đồng. Cụ thể, vận động viên giành huy chương ở nội dung đồng đội sẽ nhận thưởng lần lượt 3.000 USD , 2.000 USD , 1.000 USD cho HCV, HCB, HCĐ; trong khi các nội dung cá nhân được thưởng tương ứng 500 USD , 300 USD và 200 USD . Đây là nguồn động lực lớn, tiếp sức cho những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy tự hào của các chiến sĩ công an trên đấu trường thể thao.

Kỳ đại hội khép lại, nhưng những thành tích và tinh thần thi đấu quả cảm của đoàn Thể thao CAND Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng. Với đà phát triển hiện tại, thể thao Công an Nhân dân đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thể thao quốc tế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.