Triều Tiên kinh ngạc qua lời kể du khách Anh

Khi Zoe Stephens, một du khách người Anh 30 tuổi, quyết định đến Triều Tiên lần đầu tiên vào năm 2017, cô không nghĩ đây sẽ trở thành nghề nghiệp của mình.

Zoe Stephens chụp ảnh khi chèo thuyền kayak trên sông Taedong vào năm 2019. Ảnh: Zoe Stephens.

“Lần đó tôi đến Triều Tiên như một du khách, giống cách mọi người đều đi du lịch. Nhưng sau đó, tôi nhận ra đất nước này hoàn toàn khác với những gì truyền thông miêu tả”, Zoe nói với tờ The Korea Herald.

Sau đó, cô quyết định trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Koryo Tours - một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên cung cấp các chương trình du lịch đến Triều Tiên. Zoe đã đến Triều Tiên hơn 20 lần, trong đó có những chuyến đi kéo dài hàng tháng cho đến khi đại dịch buộc biên giới phải đóng cửa.

Mọi người đều có thể quay phim, chụp ảnh

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Zoe tạo một kênh YouTube dựa trên những chuyến đi trước đây của mình đến Triều Tiên.

Video đạt được nhiều lượt xem nhất cho thấy cô đang khám phá khu phi quân sự Triều Tiên. Đây được coi là một trong những biên giới được canh gác nghiêm ngặt nhất thế giới. Sau đó, cô trò chuyện tự nhiên với một lính gác Triều Tiên.

“Tôi đã phỏng vấn người lính. Không có gì quá trang trọng. Tôi hỏi hướng dẫn viên Triều Tiên của mình xem liệu một lính gác có sẵn lòng tham gia trò chuyện hay không và cô ấy gợi ý rằng tôi nên thử. Chúng tôi đã gặp nhau và anh lính gác rất vui vẻ. Thời điểm đó là vào tháng 12/2019”, cô kể lại.

Zoe Stephens chụp ảnh khi đi bộ đường dài tại Chilbosan ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên vào mùa hè năm 2019. Ảnh: Zoe Stephens.

Zoe khẳng định rằng mình không nhận được bất kỳ "sự đối xử đặc biệt" nào từ chính quyền Triều Tiên khi đi lại tự do khắp đất nước và tạo ra nội dung trực tuyến. Tất cả dường như không gặp nhiều sự khó khăn nào.

"Có một điều khá buồn cười là mọi người nghĩ bằng cách nào đó tôi có quyền tiếp cận đặc biệt đến những nơi này. Nhưng thực ra, mọi người đều có thể quay phim hay chụp ảnh", Zoe nói.

Zoe cho rằng một phần lý do giúp cô có được sự tiếp cận này có thể là do "uy tín" mà công ty Koryo Tours có trong ngành du lịch tại Triều Tiên.

Không như mọi người nghĩ

Là một người sáng tạo nội dung về Triều Tiên, Zoe cho biết việc cấm quay phim hay chụp ảnh là "một trong những hiểu lầm lớn nhất về Triều Tiên". "Bạn có thể chụp ảnh, trừ khi họ nói với bạn không được làm vậy", Zoe nói thêm.

Triều Tiên không nguy hiểm như những gì mà nhiều người vẫn nghĩ.

"Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nói lại một lần nữa. Triều Tiên an toàn hơn nhiều so với việc đến thăm nhiều thành phố ở châu Âu. Quốc gia này an toàn hơn cả quê nhà Liverpool (Anh) của tôi. Ở Triều Tiên, bạn sẽ an toàn miễn là bạn tuân thủ các quy tắc", Zoe khẳng định.

Zoe Stephens (giữa) chụp ảnh với các tài xế Bắc Triều Tiên bên ngoài rạp xiếc ở Bình Nhưỡng vào năm 2019. Ảnh: Zoe Stephens.

Một nguyên tắc cơ bản cần tuân theo là tránh nhắc đến chính trị trong các cuộc trò chuyện với người dân địa phương. "Tôi khuyên bạn nên tránh nói về các lãnh đạo của họ vì bạn không muốn vô tình nói điều gì đó xúc phạm", Zoe giải thích.

Ngoài việc tránh các chủ đề nhạy cảm như chính trị, Zoe có thể xây dựng lòng tin với người dân Triều Tiên "bằng cách chân thành và tôn trọng".

"Tôi đã thấy một số blogger đến đó và cố gắng thêm thắt những chi tiết u ám vào những gì họ thấy và nghe. Điều này khiến người dân Triều Tiên gặp rắc rối".

Ban đầu, bố mẹ của Zoe không ủng hộ những chuyến đi đến Triều Tiên.

"Bố tôi nghĩ rằng điều đó thú vị. Nhưng khi tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ đến Triều Tiên, bà đã khóc và cầu xin tôi đừng đi. Tôi bảo bà hãy tự tra cứu thêm về du lịch Triều Tiên, đừng tin mọi thứ mà bà nghe từ truyền thông", Zoe kể lại.

Một trong những nơi Zoe gợi ý nên ghé thăm nhất tại Triều Tiên là thành phố ven biển Nampo, nằm ở phía Tây Nam của Bình Nhưỡng.

"Có một khu nghỉ dưỡng với dịch vụ spa riêng trong từng phòng, cũng như một hồ bơi. Ai đến đó cũng đều yêu thích", Zoe chia sẻ.

"Hãy dành thời gian trò chuyện với người dân địa phương vào buổi tối. Mua cho họ một ly bia và trò chuyện bởi họ chính là cánh cửa giúp bạn hiểu thêm về khía cạnh con người và văn hóa của Triều Tiên. Điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe qua từ truyền thông".