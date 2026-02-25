Triệu tập đối tượng hành hung tài xế ôtô khách trước cửa nhà

Ngày 25/2, Công an phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) thông tin đã đưa đối tượng hành hung người do đỗ ôtô khách trước cửa nhà về trụ sở để làm việc.

Trước đó vào hồi 14h48 ngày 19/2 (tức ngày 3/1/2026 âm lịch), Công an phường Mộc Châu nhận được tin báo từ số điện thoại 0969398xxx của anh Phạm Văn Kỳ với nội dung: ôtô khách do anh điều khiển đỗ ở ven đường quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, phường Mộc Châu, thì có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà họ, khi anh Kỳ chưa kịp điều rời đi, thì bị một người nam giới lên xe hành hung.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu đã khẩn trương tiến hành điều tra. Qua đó xác định người có hành vi đánh anh Kỳ là Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu).

Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Anh Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và đưa Hào về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Phạm Văn Kỳ xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Qua quá trình xác minh, Công an phường Mộc Châu đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cả hai hành vi gồm cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.