Triệt xóa đường dây xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy

Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Sơn La vào Nghệ An tiêu thụ.

Ngày 15/12, Công an TP Vinh thông tin triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ Thào A Cang (SN 1981) và Thào A Thông (SN 1991, đều trú tại xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng hơn 10kg ma túy các loại. Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật được thu giữ. Cuối tháng 11/2023, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho một số điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố là đối tượng trú tại khu vực tỉnh Sơn La. Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, Công an TP Vinh phác hoạ được chân dung “ông trùm” đường dây ma túy Thào A Cang. Thào A Cang cùng với Thào A Thông móc nối với một số đối tượng người Lào để giao dịch mua bán ma túy số lượng lớn. Sau đó, chúng vận chuyển ma túy vào địa bàn Nghệ An và các tỉnh thành phía Nam để phân phối, tiêu thụ. Đối tượng Thào A Cang và Thào A Thông. Công an TP Vinh báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy này trong thời gian sớm nhất. Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến nay Ban Chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng Thào A Cang và Thào A Thông, khi chúng đang vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ Sơn La vào Nghệ An tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm: 7 kg ma túy đá, 2 kg ma túy ketamine, 2 bánh hêrôin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng. Bắt quả tang 3 đối tượng cho vay lãi nặng Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vừa bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng 1.095%/năm và tàng trữ trái phép ma túy cũng như vũ khí thô sơ.

