Triệt phá tụ điểm ma túy có hầm trú ẩn ở Quảng Ngãi

Tụ điểm ma túy được kẻ cầm đầu xây dựng hầm trú ẩn, canh gác chặt chẽ vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy có quy mô lớn, tồn tại trong thời gian dài, gây bất an cho người dân địa phương.

Bùi Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo đó, khoảng 23h ngày 29/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, công an địa phương và lực lượng liên quan đồng loạt tập kích tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng ma túy. Trong đó, Bùi Văn Thiện (47 tuổi, trú xã Bình Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu.

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm phức tạp, tồn tại trong thời gian dài, gây dư luận xấu và nỗi bất an cho người dân địa phương. Thời gian dài, Thiện chiếm giữ trái phép khu đất rộng hơn 1.000 m² để dựng nhà chòi, đào hầm trú, đặt thùng container làm kho chứa đồ, tạo thành một không gian khép kín, khó tiếp cận từ bên ngoài.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thiện bố trí người canh gác, cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát. Đáng chú ý, thủ đoạn chính của Thiện không chỉ là tổ chức tụ tập sử dụng ma túy mà còn dùng chính ma túy để điều khiển những người nghiện.

"Con nghiện" được Thiện nuôi ăn ở, cung cấp ma túy cho chơi miễn phí, đổi lại phải phục tùng sự sai khiến của Thiện.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Văn Thiện có nhiều tiền án, tiền sự, rất manh động, tiềm ẩn nguy cơ chống trả lực lượng chức năng. Việc xây dựng hầm trú, khu vực ẩn nấp cho thấy tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật của Thiện.

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đối tượng Bùi Văn Thiện có 3 tiền án và 1 tiền sự, được xác định là côn đồ hung hãn, rất nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.