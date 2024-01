Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng lên đến 250%/năm

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ Phạm Huy Thành (SN 1990), Lương Vĩnh Thắng (SN 1991) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Lê Chân phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn quận và một số địa bàn quận khác, đã báo cáo lãnh đạo công an quận và phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ, lực lượng chuyên án xác định ổ nhóm trên do đối tượng Phạm Huy Thành cầm đầu. Để phục vụ hoạt động và che giấu thủ đoạn phạm tội, Thành chỉ đạo các đối tượng sử dụng ứng dụng web trên mạng Internet để thực hiện, với hành động rất tinh vi.

Các đối tượng Phạm Huy Thành và Lương Vĩnh Thắng.

Theo đó, lực lượng phá án đồng thời tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Phạm Huy Thành và Lương Vĩnh Thắng. Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 4 điện thoại, các hợp đồng vay tiền và một số tài liệu khác liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Thành và Thắng khai nhận, đã cho 93 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng , lãi suất dao động từ 3.000 đồng đến trên 6000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 108-250%/năm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Thành và Lương Vĩnh Thắng để tiếp tục đấu tranh mở rộng án.