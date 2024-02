Triệt phá nhiều băng nhóm siêu trộm môtô

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp.

Điều đáng nói, có nhóm 5 đối tượng đều trú tại tỉnh Quảng Trị, trong đó nhiều đối tượng có tiền án đã bàn bạc cùng nhau vào Huế gây ra hàng chục vụ trộm môtô. Toàn bộ số xe sau khi lấy trộm được, các đối tượng chạy thẳng lên gần khu vực cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để tiêu thụ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trộm hàng chục môtô liên tỉnh

Đầu tháng 1/2024, em Trần Thị H. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh, sinh viên đang theo học tại Thừa Thiên - Huế) đến Công an TP Huế trình báo, môtô biển số 38B1-305.24 nhãn hiệu Honda Wave đang dựng trước số nhà 30/154 Bà Triệu, TP Huế, thì bị kẻ gian lấy cắp. Trước đó, anh Nguyễn Văn T. (SN 1997, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vừa dựng môtô biển số 75K1-55.865, nhãn hiệu Honda Wave trước số nhà 47/93 Đặng Huy Trứ (TP Huế) để vào bên trong nhà lấy đồ và quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Cơ quan công an lấy lời khai nhóm đối tượng gây ra 23 vụ trộm xe tại Huế.

Vừa qua, chị Đào Thị Thu Th. (SN 1993, trú số 10 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP Huế) dựng môtô biển số 75F2-102.65, nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh trắng bạc tại nhà thì bị kẻ gian đột nhập lấy cắp.

Ngoài các vụ mất trộm này, chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra hàng chục vụ mất cắp môtô. Qua thu thập lời khai của các bị hại và kiểm tra hiện trường, công an nhận thấy hàng loạt xe mất cắp trong thời điểm này đều cùng nhãn hiệu Honda Wave và thủ đoạn gây án tương tự. Theo nhận định, thời điểm giáp Tết, người dân tất bật mua bán, chăm lo Tết, nên sẽ mất cảnh giác trong việc bảo vệ phương tiện và đây chính là cơ hội để tội phạm trộm cắp hoành hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhận thấy nổi lên một nhóm đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị, trong đó có một số đối tượng từng đi tù, có dấu hiệu nghi vấn thường xuyên có mặt tại địa bàn TP Huế và các huyện, thị lân cận. Trước tình hình đó, Công an TP Huế xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng.

Sau một thời gian điều tra làm rõ, ngày 24/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã xác định 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp môtô liên tỉnh. Các đối tượng gồm: Bùi Minh Hùng (SN 1994, trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) hiện bỏ trốn, Lê Tùng Dương (SN 2006, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Phan Văn Hoàng Long (SN 2007, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và 2 anh em ruột Nguyễn Vũ Trung (SN 2002), Nguyễn Thành (SN 2004, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị). Cả hai anh em này đều có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, ngoài ra Nguyễn Vũ Trung có thêm 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thực nghiệm hiện trường nhóm đối tượng gây ra 23 vụ trộm môtô.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, một số đối tượng từng đi tù về và kết thành bạn thân đã bàn bạc, rủ nhau vào Huế trộm các môtô nhãn hiệu Wave loại còn mới, sau đó đem bán cho người khác ở gần cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Điều đáng nói, chỉ trong 1 đêm, các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm môtô. Cụ thể, tối 31/5/2023, Long, Thành, Trung, Dương đi 2 môtô từ Quảng Trị vào TP Huế để trộm xe. Khi vào đến nơi, Trung và Long phát hiện môtô biển số 75K1-565.83, nhãn hiệu Honda Wave, màu xanh đen bạc của anh Bùi Ngọc Tr. (trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) dựng tại số nhà 30/79 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế, nên Long xuống xe, lén lút tiếp cận dắt xe ra một đoạn.

Lúc này, Dương và Thành đứng ở gần đó để cảnh giới. Sau khi lấy trộm xe trót lọt, Long ngồi lên xe để Trung ngồi trên xe khác dùng chân đẩy đi một đoạn. Tiếp đó, Long dùng tuốc nơ vít mở bộ nhựa, đấu dây điện, nổ máy. Trung gọi Thành và Dương đến để hỗ trợ, rồi cả nhóm cùng nhau chạy lên khu vực phường Kim Long (TP Huế) cất giấu và tiếp tục đi lấy trộm xe khác.

Cũng trong tối 31/5, Trung điện thoại cho Hùng từ Quảng Trị vào Huế để hỗ trợ cùng đi trộm và đưa xe gian ra Đông Hà tiêu thụ. Khi Hùng vào đến Huế, thì cả nhóm tiếp tục quay xe lại TP Huế để trộm cắp. Tại đây, Trung và Long phát hiện môtô biển số 73H1-560.35 nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng đen bạc của chị Nguyễn Mai H. (trú phường An Cựu, TP Huế, sinh viên năm thứ hai) dựng trước nhà, nên Long đã đến dắt, sau đó ngồi lên xe này để Trung ngồi trên xe khác dùng chân đẩy đi một đoạn.

Thực nghiệm hiện trường nhóm đối tượng gây ra 23 vụ trộm môtô.

Tiếp đó, Long dùng tuốc nơ vít mở bộ nhựa đấu dây điện nổ máy. Trung gọi Thành và Dương, Hùng đến hỗ trợ. Sau đó, 5 đối tượng cùng nhau chạy lên đường tránh cất giấu xe vừa trộm được rồi tiếp tục quay lại TP Huế “ăn hàng”. Tại đây, Trung và Long phát hiện môtô biển số 38G1-002.53 của anh Nguyễn Minh Ch. (SN 2003, trú đường Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế) dựng tại lô B6 khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, TP Huế. Long lén lút tiếp cận dắt xe của anh Ch. ra một đoạn rồi dùng tuốc nơ vít mở bộ nhựa, đấu dây điện, nổ máy. Trung gọi Thành và Dương, Hùng đến hỗ trợ. Cả nhóm chạy lên đường tránh rồi cùng nhau điều khiển các xe vừa lấy trộm được ra TP Đông Hà cất giấu.

Qua đấu tranh (ngoài đối tượng Hùng đang bỏ trốn), các đối tượng khai nhận ngoài 10 vụ trộm cắp xe máy thực hiện trên địa bàn TP Huế, thì các đối tượng còn thực hiện 13 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy... (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tuy nhiên, hiện các đối tượng chưa nhớ ngày giờ, địa điểm, loại xe lấy trộm.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng TP Huế kết luận 10 xe các đối tượng trộm cắp tại TP Huế có trị giá gần 110 triệu đồng. Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Trung, Phan Văn Hoàng Long, Nguyễn Thành, Lê Tùng Dương về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với đối tượng Bùi Minh Hùng và tiếp tục củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai anh em ruột chuyên “đá xế” để mua ma túy

Những ngày cuối năm 2023, tại khu vực trước Bệnh viện Trung ương Huế xảy ra một số vụ mất cắp xe máy của bệnh nhân, người nhà khi đến khám, điều trị bệnh tại đây. Chị Trần Thị H. cho biết: “Tôi điều khiển xe Wave Honda đến bệnh viện thăm người thân bị ốm. Do chủ quan chỉ vào một lát rồi quay trở ra, nên dựng xe trên đường Ngô Quyền, gần bệnh viện và đã khóa cổ xe cẩn thận. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, quay ra, thì xe của tôi đã không còn”.

Cũng như chị H., trong khoảng thời điểm này, nhiều bị hại để xe trước khu vực Bệnh viện Trung ương Huế đến cơ quan công an trình báo việc bị mất cắp môtô. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Huế phát hiện Nguyễn Đức Tài (SN 1991) và Nguyễn Trung Chính (SN 1993, trú kiệt 131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) lấy trộm 2 môtô của người dân đang dựng trên đường Ngô Quyền gần khu vực Bệnh viện Trung ương Huế. Hai anh em đang đưa tang vật đi tiêu thụ, đến đoạn đường Tố Hữu giao nhau với đường Bà Triệu (TP Huế), thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Hai anh em ruột Nguyễn Đức Tài và Nguyễn Trung Chính cùng phương tiện, tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận từ tháng 10/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy tại khu vực Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 9 xe Wave và 1 xe Sirius. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận là anh em ruột, đã có tiền án và đang nghiện ma túy. Số tiền sau khi bán xe trộm cắp, hai anh em sử dụng để tiêu xài và mua ma túy chích hút.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy là thường xuyên chạy xe trên các tuyến đường phố gần bệnh viện, trường học, các tuyến phố trung tâm hoặc khu vực dân cư thăm dò tình hình, tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Các đối tượng trộm xe thường lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu hay sử dụng mua ma túy.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thời gian qua, một phần là do sự lơ là và chủ quan, mất cảnh giác của chủ sở hữu trong việc tự bảo vệ tài sản của mình nên tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Thời điểm cuối năm gần đến Tết Nguyên đán, để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm, cắp xe máy, cùng với công tác đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng chức năng, cơ quan công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản tài sản. Nên lắp đặt camera giám sát hoặc gắn thiết bị chống trộm, định vị trên xe để phòng ngừa mất trộm và hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất xe; không để chìa khóa trên xe; về đêm phải đưa xe vào nhà khóa cửa cẩn thận, gia cố những nơi kẻ trộm có thể đột nhập. Khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời truy bắt, nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.