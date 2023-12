Triệt phá đường dây tín dụng đen trên 80 tỷ đồng và cá độ bóng đá

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đã được VKSND phê chuẩn về các tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Tiến (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có 2 tiền sự và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1987, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) có 1 tiền sự bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đánh bạc”.

Thành lập công ty trá hình

Bị can Trần Vũ Thanh Tùng (SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai) có 2 tiền án và Phạm Hồng Giang (SN 1978, trú tại quận Đống Đa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị can Lê Quang Huy (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai) và Phạm Điệp Anh (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Trần Tùng (SN 1987) và Đặng Văn Hùng (SN 1980, cùng trú tại quận Hoàng Mai) về tội “Đánh bạc”.

5 bị can bị khởi tố liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP Hà Nội.

Thực hiện Công Điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen và Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, qua công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội có nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Vũ Ngọc Tiến cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay, chỉ đạo và quyết định việc cho “khách hàng” vay tiền.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ, xét thấy đủ điều kiện phá án, các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Vũ Thanh Tùng, Phạm Hồng Giang, Đặng Văn Hùng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự xác định sau khi Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đặt trụ sở tại quận Hoàng Mai. Bị can Tiến đã treo biển hiệu công ty cho thuê ôtô, nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu tiền vay/ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay bốc họ.

Bị can Vũ Ngọc Tiến (thời điểm vừa bị bắt giữ) cầm đầu đường dây tín dụng đen, cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Để hoạt động cho vay, Tiến thuê các đối tượng gồm: Trần Vũ Thanh Tùng làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhận tiền từ Tiến để chuyển khoản cho người vay. Ngoài ra nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi và gốc của khách thanh toán, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Tiến để chuyển khoản trả lương cho các đối tượng khác thông qua tài khoản cá nhân của Tùng.

Đối với bị can Phạm Hồng Giang thực hiện nhiệm vụ nhắc đòi nợ và sử dụng tài khoản cá nhân của Giang để nhận tiền trả lãi của người vay; còn bị can Nguyễn Hoàng Sơn có nhiệm vụ sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc...

Tài liệu thu thập được thể hiện từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng , thu lời khoảng 20 tỷ đồng . Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất 109,5-219%/năm.

Từ “tín dụng đen” đến cá độ bóng đá

Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ phương thúc, thủ đoạn và nhiều đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc với nhóm Tiến, cụ thể: Để tổ chức đánh bạc, khoảng tháng 8/2023, Tiến gặp các đối tương Lê Quang Huy và Phạm Điệp Anh cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet về tổ chức cho các đối tượng đánh bạc.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Trần Vũ Thanh Tùng.

Bị can Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn làm việc để nhận các tài khoản cá độ, sau đó chia cắt, cấp cho các con bạc. Hàng ngày, bị can Sơn đăng nhập vào các tài khoản quản lý để theo dõi, thống kê kết quả thắng thua. Căn cứ vào số điểm đặt cược, kết quả thắng thua, Sơn tính toán số tiền thắng thua của từng đối tượng rồi ghi chép, báo cáo lại Tiến, đồng thời chốt số điểm thắng thua, số tiền phải thanh toán, thống nhất hình thức, thời gian thanh toán tiền đánh bạc với các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ nhóm Tiến, Sơn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web httz://www.bbmeroom của đối tượng Lê Quang Huy, sau đó cấp cho Đặng Văn Hùng, để đối tượng này sử dụng cả độ bóng đá. Ngoài ra, Sơn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web http://www.bbmgr.com của Phạm Điệp Anh, cấp cho đối tượng Nguyễn Trần Tùng để sử dụng cá độ bóng đá. Chỉ tính từ tháng 8/2023 đến nay, qua các giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc các đối tượng là khoảng 6 tỷ đồng .

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và tiếp tục xác minh, làm việc với những người đã vay tiền của nhóm này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.