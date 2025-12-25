Triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển hơn 1,5 tấn pháo nổ

Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép thu giữ hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị nghiệp vụ trong Công an Hà Tĩnh liên quan vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tài khoản ảo để giao dịch. Đồng thời thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Cụ thể, Nguyễn Đức Minh (SN 1988, trú tại thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) trực tiếp mua pháo về cất giấu, bán lại để thu lợi. Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (SN 1990, trú tại tổ 11, thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) thông qua mạng xã hội Viber để đặt mua số lượng lớn pháo nổ. Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi bán lại cho Minh với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Theo tài liệu điều tra, trong lần giao dịch đầu tiên, do Nguyễn Đức Minh có nhu cầu mua pháo, Doãn Văn Hoài liên hệ với một đối tượng tên Sang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua pháo nổ với tổng số tiền 184 triệu đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh với tổng số tiền 296 triệu đồng. Để vận chuyển pháo, Hoài thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, trú tại phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển số pháo từ khu vực tỉnh Đồng Nai về xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk giao cho Minh, trả tiền công 25 triệu đồng.

Sau khi nhận pháo, Minh đã bán ra ngoài một phần, số còn lại gồm 32 hộp pháo nổ loại 9 quả, 48 hộp pháo nổ loại 36 quả và 295 hộp pháo nổ loại 49 quả được Minh cất giấu tại nơi ở, chưa kịp tiêu thụ.

Sau đó, Minh tiếp tục đặt mua của Hoài số lượng lớn pháo nổ gồm 414 hộp pháo nổ loại 49 quả, 24 hộp pháo nổ loại 100 quả và 8 dây pháo nổ. Tổng số tiền Hoài mua từ nguồn cung là 199,88 triệu đồng, nhưng bán lại cho Minh với giá 330,6 triệu đồng, hưởng chênh lệch hơn 130 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh.

Hoài tiếp tục thuê Bùi Xuân Chung vận chuyển số pháo trên với tiền công 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật cho Cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Đức Minh còn bán pháo cho Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, trú tại xã Vân Đình, TP Hà Nội). Khám xét chỗ ở của Tính, Cơ quan điều tra thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế các loại. Tính khai nhận đã mua vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ nhằm bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh về hành vi "Buôn bán hàng cấm", thu giữ khoảng 700 kg pháo nổ các loại; bắt giữ Doãn Văn Hoài về hành vi "Buôn bán hàng cấm", xác định tổng khối lượng pháo Hoài bán cho Minh là 1.521,7 kg; bắt giữ Bùi Xuân Chung về hành vi "Vận chuyển hàng cấm", thu giữ toàn bộ số pháo đang vận chuyển; bắt giữ Nguyễn Hữu Tính về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.