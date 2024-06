Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng mùa EURO 2024

Tối 21/6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầu đầu một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Hải Châu phối hợp với lực lượng chuyên môn phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau như: www.viva6889.com, www.sporty88.com…

Hai đối tượng Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá (từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Trong quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (SN 1966), Trần Đình Bá (SN 1958, cùng trú quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (SN 1965, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2023 đến nay được nhà cái cung cấp cho đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng ) mỗi tháng, sau đó phân bổ, chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới.

Mỗi tháng các tài khoản đạt “doanh thu” khoảng 8 triệu USD (hơn 160 tỷ đồng ). Tổng giá trị giao dịch của trang mạng mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng .

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 15.000 trang tài liệu thể hiện số tiền cá cược hơn 1.000 tỷ đồng cùng nhiều sổ tiết kiệm. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Ngay sau đó, Công an quận Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã cử một tổ công tác vào miền Nam, phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm đối tượng này.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.