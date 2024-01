Triệt phá đường dây buôn bán 1,4 tấn pháo nhập lậu

Lực lượng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 1,4 tấn pháo nhập từ nước ngoài về địa phương.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an Nghệ An, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn móc nối với nhau để mua bán trái phép pháo nổ số lượng rất lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn An (SN 1998, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) và Ngô Xuân Trường (SN 1993, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) đều có nhiều tiền án.

Hai đối tượng Ngô Xuân Trường (trái) và Nguyễn Văn An. Ảnh: Công an Nghệ An.

Để thực hiện hành vi buôn bán pháo nổ trái phép, Trường và An móc nối người từ nước ngoài mua pháo, vận chuyển về nước qua đường tiểu ngạch. Khi tập kết pháo về địa phương, các đối tượng cất giấu trong ngôi nhà hoang hoặc khu dân cư...

Với đường dây buôn bán pháo nổ trái phép có quy mô lớn, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã báo cáo Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 4/1, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn An và Ngô Xuân Trường về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ gồm, hơn 1,4 tấn pháo các loại, 1 ôtô, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan vụ án.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Lê Đức Dũng - trưởng Công an huyện Nghi Lộc - cho biết thời gian vừa qua trên địa bàn có nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cấu kết với người ngoài tổ chức, buôn bán pháo về Nghệ An. Do đó, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mở đợt tấn công bắt giữ các đường dây buôn bán pháo nổ.

Trước đó, trong ngày 24/12 và 26/12/2023, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 2 đường dây buôn bán pháo nổ nhập lậu từ nước ngoài về địa phương. Có 6 đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu hơn 1,9 tấn pháo. Đây là số lượng pháo lớn nhất trong năm 2023 mà Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Nghi ngờ pháo nổ, vật liệu nổ ở địa phương đã được phát tán, Công an huyện Nghi Lộc đã phát động chương trình đổi các vật liệu nổ, vũ khí cho bà con nhân dân lấy bình chữa cháy.