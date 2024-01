Triệt phá điểm đá gà hàng chục người tham gia

Thượng tá Tạ Công Trung, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã triệt phá điểm cá độ đá gà ăn tiền quy mô lớn với hàng chục người tham gia.

Trước đó, ngày 27/1, tại quán cà phê Take, thuộc thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, do đối tượng Nguyễn Quốc Anh (SN 1990, trú thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh) làm chủ, có khoảng 50 đối tượng đang tập trung cá độ đá gà ăn tiền.

Hiện trường bắt quả tang các đối tượng cá độ đá gà ăn tiền.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn phối hợp công an nhiều xã đã tổ chức vây bắt, qua đó tạm giữ tại hiện trường 26 đối tượng, 30 xe máy, hàng chục con gà đá, tờ tịch ghi cá cược trên 70 triệu đồng và nhiều tang vật khác phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an huyện đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng cầm đầu và đang tiếp tục mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại.