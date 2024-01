Mang đến chuyến “du hành thời gian” qua 2 thập kỷ phát triển của thủ đô nghìn năm văn hiến, triển lãm Stream of Hanoi gợi mở cho du khách cảm xúc hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ.

Triển lãm nghệ thuật tương tác đa phương tiện Stream of Hanoi diễn ra từ 19/1 đến 21/1 tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đi xem triển lãm - thú vui thời thượng của giới trẻ

Nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 và mang đến trải nghiệm hấp dẫn, các sự kiện triển lãm ngày càng gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt giới trẻ. Các phòng tranh, khu nghệ thuật đương đại… nhanh chóng trở thành điểm đến để Gen Z thoả sức khám phá, trải nghiệm.

Người trẻ lưu giữ những bức hình check-in đẹp siêu thực trong không gian nghệ thuật của “Thuỷ triều cảm xúc”.

Nằm trong danh mục điểm thưởng lãm nghệ thuật của giới trẻ, trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA, B1 - R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên chiêu đãi khách tham quan những buổi triển lãm đặc sắc như “Tái sinh”, “Cảnh mộng” hay “Thuỷ triều cảm xúc”… Các sự kiện nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các bạn trẻ. Tại đây, họ được thỏa thích đưa trí tưởng tượng bay xa, đắm chìm trong nghệ thuật và lưu giữ những bức hình “để đời”.

Sự kiện triển lãm nghệ thuật đương đại không chỉ mang đến không gian trải nghiệm thú vị, là điểm vui chơi giải trí lành mạnh, giàu tính giáo dục mà còn góp phần nâng cao khả năng thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ. Theo đó, họ có cơ hội hoà nhập nhanh chóng với xu hướng mới của thế giới.

Với nhu cầu thưởng lãm ngày một tăng, nhiều bạn trẻ không chỉ tham gia các sự kiện ở trong nước mà sẵn sàng xuất ngoại. Trong đó, Bangkok (Thái Lan), Singapore hay Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc)… là những điểm đến quen thuộc để giới trẻ thưởng thức nghệ thuật và lưu giữ hình ảnh đầy chất nghệ.

“Du hành thời gian” hai thập kỷ với triển lãm đa phương tiện

Những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ quan tâm đến triển lãm nghệ thuật Stream of Hanoi được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào 19/1-21/1. Là dự án hợp tác độc quyền giữa Humans of Hanoi và Ocean City, Stream of Hanoi quy tụ hơn 200 câu chuyện tuyển chọn từ 5.000 câu chuyện. Tại đây, khán giả được dạo bước qua các thời kỳ lịch sử để chứng kiến hành trình 20 năm chuyển mình của Hà Nội.

Trở lại thập niên trước với hình ảnh Hà Nội cổ kính - nơi nhịp sống diễn ra chậm rãi, yên bình trong những con ngõ nhỏ, triển lãm mang đến cho giới trẻ cơ hội ngắm thủ đô gần gũi, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu và lay động.

Đó là hình ảnh những gia đình tứ đại đồng đường quây quần, mái ngói rêu phong, hay lát cắt của cuộc sống thường nhật đong đầy nỗi nhớ… Tiếp nối ký ức sâu lắng ấy là một Hà Nội hiện đại, với sự chuyển mình của những đại lộ thênh thang, đô thị lấp lánh ánh đèn và chân dung thế hệ người Hà thành mới, đa sắc.

Những lát cắt đẹp về Hà Nội, được sản xuất bởi ekip Humans of Hanoi, sẽ xuất hiện tại triển lãm.

Không chỉ sâu sắc về thông điệp, Stream of Hanoi còn sáng tạo trong cách bài trí không gian và trưng bày tác phẩm. Triển lãm tái hiện trọn vẹn hình ảnh về Hà Nội cũ - mới trong cùng không gian. Thông qua ngôn ngữ kể chuyện Interactive Project Mapping hiện đại, nghệ sĩ thị giác Cao Hoàng Long mang đến cho khán giả cơ hội chiêm ngưỡng nghệ thuật và màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, bắt kịp xu hướng triển lãm công nghệ cao trên thế giới.

Dòng chảy cuộc sống, con người của Hà Nội được thể hiện bằng ngôn ngữ đa phương tiện tương tác hiện đại.

Kết hợp công nghệ trình chiếu, tương tác hiện đại bậc nhất thế giới, không gian triển lãm trở nên sống động và rực rỡ sắc màu. Sự kết hợp này không chỉ truyền tải thông điệp về sự chuyển mình của thủ đô nghìn năm văn hiến, mở ra trải nghiệm mới mẻ mà còn thu hút du khách với hàng nghìn góc ảnh ấn tượng.