Triển lãm của nữ họa sĩ Việt từ châu Âu về TP.HCM

“Trang và Tranh” là triển lãm cá nhân đầu tiên của Lê Trang, họa sĩ Việt Nam vừa tham gia ba triển lãm quốc tế tại Anh và Italy.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9h đến 21h ngày 12 và 13/10 tại khách sạn Park Hyatt Saigon, quận 1, TP.HCM

Ngoài không gian cổ điển, triển lãm còn mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Bên cạnh 21 bức sơn dầu thuộc 4 bộ sưu tập MOTHERHOOD, HOME, STILL LIFE, HUE HERITAGE là các hình ảnh sống động của chính các bức tranh đó thông qua công nghệ Immersive Art Experience hiện đại.

Họa sĩ Lê Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học RMIT, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Là một doanh nhân, một người mẹ, cô đến bén duyên hội họa với mục đích "tìm lại những mảnh ghép của đam mê", mong muốn truyền cảm hứng hiện thực hóa giấc mơ cho những người phụ nữ khác.

Nhận xét về tranh của Lê Trang, kiến trúc sư danh tiếng thế giới Salvador P. Arroyo, Giáo sư Danh dự, Trường Kiến trúc Bartlett, UCL, London nói “Là một người theo trường phái biểu hiện mạnh mẽ, tươi tắn nhưng lại là một thi sĩ, dùng ngôn từ giản dị để diễn đạt những suy nghĩ sâu sắc”.

Các bức tranh “đậm đà hương vị tinh tế của thời kỳ châu Á hoài cổ” của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật không chỉ bằng kỹ thuật và sự sáng tạo độc đáo mà còn bằng câu chuyện và góc nhìn rất phụ nữ.

Đó cũng chính là lý do hai bức Dreamy Lady (2023, Cô gái mơ màng) và The Garden of Love (2024, Vườn yêu) của cô được mời tham gia triển lãm ART COLLECTIVE: From the One to the Many (17/9-19/9) tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery trong khuôn khổ London Design Festival lần thứ 22 của Hiệp hội Nghệ thuật London.

Chỉ nửa tháng sau, bức Home on the Pond (2023) được mời vén màn tại triển lãm Let Us Hear HER VOICE (5/10-9/10) do Isolart Gallery tổ chức tại thành phố Florence, Italy. Bức tranh cũng sẽ góp mặt tại triển lãm INSIDE (12/10-18/10) do Hiệp hội Nghệ thuật Đương đại Italy thực hiện nhân Ngày Nghệ thuật Đương đại Italy lần thứ 20. Lê Trang là họa sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cả triển lãm nói trên.

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên này, họa sĩ Lê Trang cũng sẽ giới thiệu tới người yêu hội họa nội dung cuốn sách Trang và Tranh (Le Trang Paintings) do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Cầu Vồng Book liên kết xuất bản.