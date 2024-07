Triển lãm Công nghệ Giáo dục 2024 - khi AI là trọng tâm phát triển

Sự xuất hiện của AI đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà giáo dục trong việc thay đổi cách thức giảng dạy, giúp học sinh trang bị kỹ năng cần thiết để thích nghi với biến đổi.

Bắt nhịp xu hướng trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục thế giới nói chung và giáo dục tại Việt Nam nói riêng, ClassIn lựa chọn “Công nghệ và tương lai ngành giáo dục” là chủ đề chính của Triển lãm Công nghệ Giáo dục (CTE) 2024.

CTE là sự kiện thường niên được ClassIn tổ chức với quy mô lớn, quy tụ những chuyên gia, nhà lãnh đạo, giáo viên, người hoạt động giáo dục… cùng gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm ý tưởng và bàn luận về tương lai, chỗ đứng của công nghệ đối với ngành giáo dục.

Triển lãm Công nghệ Giáo dục 2024 có gì mới?

CTE 2024 được tổ chức tiếp nối từ thành công của CTE 2022 “Thị trường giáo dục Việt Nam hậu Covid-19 sẽ có gì?” và CTE 2023 “Giữ nhịp tăng trưởng trong thị trường cạnh tranh”. Lấy công nghệ trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm, triển lãm năm nay tập trung khai thác những cơ hội, thách thức, cũng như những ứng dụng nổi bật của AI trong giáo dục.

Tại sự kiện, các chuyên gia sẽ trình bày báo cáo chuyên sâu về xu hướng thị trường EdTech tại Đông Nam Á và tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam trong tương lai đi kèm những số liệu thực tế.

Người tham dự cũng có cơ hội được gặp gỡ, tọa đàm đa chiều cùng các chuyên gia về tác động của AI đối với giáo dục và giải pháp biến AI thành công cụ học tập đắc lực cho người học.

Ông Mike Michalec trình bày những xu hướng AI nổi bật trong năm 2024.

Bên cạnh những tiềm năng của ứng dụng AI vào hỗ trợ người học, CTE 2024 cũng nhấn mạnh đến AI như một giải pháp không thể thiếu dành cho các doanh nghiệp để tối ưu hóa các quy trình quản lý trường học, theo dõi và quản lý hồ sơ học sinh.

Bằng những ứng dụng của máy học (Machine Learning), hệ thống AI có khả năng học từ các tập dữ liệu, phân tích và giúp các nhà quản lý có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất học tập và hành vi của người học.

Tại CTE lần này, ClassIn cũng sẽ có phiên trình bày về những đổi mới trong ClassIn với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, trong đó có AI Chatbot, AI Collabspace và AI Speaking test.

ClassIn Smart Classroom tại CTE 2024.

Đến tham dự CTE năm nay, người tham gia cũng được trải nghiệm lớp học thông minh ClassIn X ở một phiên bản nâng cấp hơn: Tích hợp AI Analytics để phân tích mức độ tham gia bài học của học sinh, hay AI Voice Assisstant - kích hoạt các tính năng mà không cần thao tác bằng tay.

Sự đóng góp của những chuyên gia đầu ngành

CTE 2024 có sự góp mặt của các diễn giả là những chuyên gia, nhà quản lý, người làm giáo dục đầu ngành, bao gồm: Ông Mike Michalec - Sáng lập kiêm Giám đốc điều hàng EdTech; cô Nguyễn Thúy Uyên Phương - sáng lập và điều hành Hệ thống trường Mầm non - Ngoại khóa Tomato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Trường Hệ thống trường song ngữ liên cấp I Can School; ông Võ Kim Nghĩa - Tổng giám đốc Học viện Anh ngữ Việt Nam - VIA English Academy; ông Bùi Anh Phong - Giám đốc điều hành Investidea Tech, ông Vũ Nguyễn - Giám đốc ClassIn Việt Nam và ông Zhou Zhou - Chuyên gia phát triển sản phẩm cấp cao, đồng thời cũng là giám đốc phát triển sản phẩm Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) từ ClassIn Global.

Các diễn giả chia sẻ tại CTE 2024.

Bên cạnh, triển lãm cũng trưng bày, giới thiệu các công nghệ giáo dục và mô hình phòng học kết hợp thông minh từ các công ty công nghệ, giáo dục hàng đầu. Trong đó có G-AsiaPacific Vietnam - công ty tư vấn dịch vụ và kết nối công nghệ điện toán đám mây; GetCourse Vietnam - nền tảng all-in-one tạo và bán khóa học trực tuyến; Amazon Web Services - giải pháp đám mây toàn diện, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới, đang được sử dụng bởi hơn 14.000 tổ chức giáo dục; Zalo Ads - nền tảng quảng cáo tại Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng hoạt động 2 tỷ tin nhắn hàng ngày và DotB - hệ thống quản lý đào tạo được tin dùng bởi hơn 100 công ty giáo dục và đào tạo ở Việt Nam.

Với đông đảo người tham dự là các nhà quản lý, hiệu trưởng trường học, giám đốc trung tâm... CTE không chỉ là sự kiện triển lãm, trưng bày các mô hình EdTech hiện đại, mà còn là không gian gặp gỡ quy mô lớn để học hỏi, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng với những đơn vị giáo dục hàng đầu Việt Nam và thế giới.