Triển khai các cơ chế hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm đã tiếp Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Thượng tướng Trương Hựu Hiệp trong việc cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh với vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt-Trung, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong 75 năm thành lập và xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhất là từ sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất và hướng tới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai, phát huy vai trò ngày càng tích cực đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được qua 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước.

Lãnh đạo hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, vượt bậc của quan hệ hai Đảng, hai nước sau khi nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược; hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm đẩy mạnh, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thể hiện quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và hai quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua; đề nghị quân đội hai nước cần thúc đẩy tin cậy chính trị cao hơn, thông qua gặp gỡ, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quân đội hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển; giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, bảo đảm phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và hai quân đội, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng quán triệt nhận thức chung cấp cao, cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác đào tạo, quân y, cũng như các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm..., góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

