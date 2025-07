Trên tay Vivo X Fold5: Hết chỗ để cải tiến điện thoại gập

So với đời trước, điện thoại Vivo được cải thiện kích thước các cạnh khoảng 10%. Nhưng so với bước nâng cấp xuyên suốt thế hệ, mẫu X Fold5 ít thay đổi so với người tiền nhiệm. Đặt cạnh loạt điện thoại gập như Magic V5, Find N5 hay Mix Fold 4, khác biệt giữa các máy không đáng kể.