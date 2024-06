Trên đường đi thi lớp 10, nam sinh bị tai nạn phải bỏ thi

Trong lúc đi đến trường dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nam sinh Trần Xuân Bảo Phúc (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không may gặp tai nạn dẫn đến bị thương nặng buộc phải bỏ thi.

Trần Xuân Bảo Phúc bị thương nặng vùng mặt hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong.

Khoảng 7h15 sáng 6/6, em Trần Xuân Bảo Phúc (sinh năm 2009, trú huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đi xe điện đến điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (thành phố Vinh, Nghệ An) để thi môn Toán (kỳ thi tuyển sinh lớp 10) nhưng không may xảy ra va chạm với ôtô.

Vụ tai nạn khiến em Phúc bị thương nặng và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua chụp chiếu và thăm khám, Phúc được các bác sỹ xác định bị vỡ thành trước xoang hàm phải, vỡ thành ngoài hốc mắt phải. Bị thương nặng nên Phúc không thể quay lại điểm thi để làm bài thi môn Toán. Trước đó, Phúc đã hoàn thành 2 môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Được biết, Phúc là học sinh lớp 9 trường thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có hoàn cảnh éo le. Mẹ của Phúc là giáo viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trong quá trình học, Phúc là một học sinh giỏi. Năm học lớp 9 vừa qua, Phúc đã xuất sắc đoạt giải khuyến khích môn Toán cấp huyện và giải 3 môn điền kinh.

Bốn năm học ở bậc THCS, Phúc cũng liên tiếp đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Phúc có 2 chị gái đã học tại trường Lê Viết Thuật nên năm nay, Phúc đã đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trường THPT Lê Viết Thuật (thành phố Vinh, Nghệ An).

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết đối với trường hợp thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không may gặp tai nạn, gia đình không nên lo lắng quá mà phải tập trung cứu chữa cho cháu để đảm bảo sức khỏe. Sau khi học sinh ổn định sức khỏe, phía Sở GD&ĐT sẽ bàn bạc phương án để đảm bảo quyền lợi việc học cho cháu.