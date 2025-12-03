Trau dồi kỹ năng của thế kỷ 21 với chương trình tích hợp chuẩn Oxford

Cú bắt tay giữa iSMART và Oxford University Press mở ra cơ hội rèn luyện tư duy công dân toàn cầu cùng kỹ năng cần có ở thế kỷ 21 cho học sinh.

Trong kỷ nguyên số, thước đo năng lực của học sinh đang có sự chuyển dịch lớn. Bên cạnh nền tảng học thuật và bằng cấp là điều kiện cần, kỹ năng của thế kỷ 21, tư duy công dân toàn cầu và sức khỏe tinh thần (wellbeing) chính là điều kiện đủ để tạo nên thành công bền vững.

Tại lễ ký kết hợp tác chiến lược chiều 28/11, iSMART Education và Oxford University Press (OUP) đã mang đến lời giải cho bài toán này. Đó là mô hình giáo dục tích hợp giúp học sinh vừa giữ vững nền tảng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa tiếp cận các chuẩn mực và phương pháp giáo dục quốc tế hiện đại.

Bà Amanda Clarke, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của OUP, chia sẻ: “Chương trình phổ thông quốc tế Oxford được thiết kế để hỗ trợ không chỉ sự xuất sắc trong học tập, mà còn cả phúc lợi của học sinh. Chúng tôi tin việc học tập hạnh phúc, tự tin sẽ mang đến nhiều thành tựu hơn”.

Bà Amanda Clarke, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của OUP, phát biểu tại sự kiện.

Việc chú trọng “wellbeing” ngay tại trường công lập giúp học sinh nuôi dưỡng khả năng phục hồi và sự tự tin trong thế giới đầy biến động.

Điểm ưu việt của chương trình là sự thay đổi về chất trong việc dạy và học ngoại ngữ. Tiếng Anh không còn là một môn học độc lập, mà trở thành công cụ để học sinh tư duy toán học và khoa học.

Thông qua phương pháp học tập qua dự án và tư duy phát triển bền vững, học sinh hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai.

Đánh giá về ý nghĩa của sự hợp tác, ông Alex Strugnell, Phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Sáng kiến này hứa hẹn đóng góp đáng kể cho hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như sự phát triển hợp tác giữa 2 quốc gia trong giai đoạn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới”.

Ông Alex Strugnell, Phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Mô hình tích hợp này nhận được sự đánh giá cao từ Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội nhờ tính phù hợp thực tiễn: Vừa hiện đại hóa giáo dục, vừa tuân thủ định hướng chương trình quốc gia.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ GD&ĐT, nhận định: “Việc tích hợp hài hòa 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giáo dục quốc tế Oxford mà iSMART cùng Oxford triển khai hôm nay phản ánh đúng định hướng phát triển năng lực, giúp học sinh Việt Nam trang bị đầy đủ kiến thức, tư duy mở, kỹ năng ngôn ngữ vững chắc cũng như khả năng hội nhập từ sớm”.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ GD&ĐT, phát biểu tại sự kiện.

Về phía địa phương, tiến sĩ Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, bày tỏ sự tin tưởng: “Sự kết hợp giữa uy tín học thuật của Oxford cùng năng lực triển khai thực tế của iSMART hứa hẹn mang lại cho học sinh thủ đô những cơ hội ý nghĩa để tiếp cận tri thức mới, môi trường học tập hiện đại và tăng cường hội nhập quốc tế”.

Tiến sĩ Phạm Quốc Toản, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Sở cũng khẳng định sẵn sàng đồng hành để các hoạt động được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, vì quyền lợi tốt nhất của học sinh.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà quản lý giáo dục và hiệu trưởng các trường phổ thông.

Mục tiêu cuối cùng của hợp tác là kiến tạo thế hệ học sinh Việt Nam bản lĩnh. Bà Vũ My Lan, Phó tổng giám đốc iSMART Education, chia sẻ: “Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức. Đó là hành trình mở ra những cánh cửa tương lai”.

Với sự kết hợp giữa nền tảng giáo dục Việt Nam và tinh hoa học thuật 500 năm từ Oxford, học sinh được kỳ vọng nắm trong tay tấm vé thông hành giá trị để tự tin bước ra thế giới.