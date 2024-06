Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thành Long và ông Lương Tam Quang

Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Lê Thành Long và Thượng tướng Lương Tam Quang.

Dự lễ trao quyết định có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; cũng như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Ban cán sự Đảng, Bộ Tư pháp.

Chủ tịch nước khẳng định đây là niềm vinh dự lớn của cá nhân ông Lê Thành Long và ông Lương Tam Quang, là niềm vui chung của Chính phủ, ngành Tư pháp, ngành Công an; đồng thời thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chính phủ, đối với ngành Tư pháp, với lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng cho ông Lê Thành Long. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước đánh giá Phó thủ tướng Lê Thành Long là cán bộ ưu tú, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong ngành Tư pháp, đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương.

Thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ ưu tú, có sự nghiệp gắn liền với ngành Công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều thử thách, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong lực lượng CAND.

Chủ tịch nước khẳng định việc bổ nhiệm thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tướng Lương Tam Quang. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước yêu cầu Phó thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước đề nghị Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp và pháp luật...

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng tướng Lương Tam Quang cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, lãnh đạo toàn lực lượng tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới và nền văn hóa dân tộc; không để bị động, bất ngờ về chiến lược....

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ sự cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu, phê chuẩn, bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng và Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Lê Thành Long nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Lê Thành Long cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ vững mạnh trí tuệ, kỷ luật, kỷ cương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ông mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.