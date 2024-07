Trào lưu vội 'sống thử' vì tiền thuê nhà

Khi tiền thuê nhà quá cao, một số cặp đôi trẻ quyết định chuyển đến sống cùng nhau để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Điều này mang đến nhiều lợi ích lẫn thách thức cho một mối tình.

Đối với Caroline Li và Colin Wang, việc ở ghép sau tám tháng hẹn hò là một trải nghiệm ngẫu nhiên và cấp thiết.

Mùa thu 2023, Colin Wang, 28 tuổi, đã hoàn thành năm cuối tại một trường y ở California. Anh là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và được nhà trường hỗ trợ cho thuê nhà với giá 1.425 USD /tháng (thay vì 2.000 USD /tháng như giá thị trường). Tuy nhiên, khi đã hoàn thành chương trình học, Wang bị yêu cầu chuyển khỏi nhà để nhường chỗ cho những sinh viên có hoàn cảnh tương tự.

Trong khi đó, Caroline Li, một y tá 24 tuổi và đồng thời là người yêu của Wang, đang gặp vấn đề với một người bạn cùng phòng. Người này thông báo sẽ nhanh chóng chuyển khỏi căn hộ ba phòng ngủ (giá thuê 5.000 USD /tháng) mà họ đang chia tiền thuê nhà. Li không thể bỏ hợp đồng và cũng không đủ tài chính để trả thêm phần của một người.

Cuối cùng, Li quyết định mời Wang chuyển đến sống trong căn hộ hiện tại. Cô và người bạn cùng phòng còn lại sẽ trả 1.750 USD /người trong khi Wang sẽ trả 1.500 USD . “Việc này giúp chúng tôi không phải phá vỡ hợp đồng thuê nhà và tiết kiệm được một ít tiền”, cô nói.

Không chỉ Li và Wang, nhiều cặp đôi trẻ đang chọn cách ở ghép mặc dù vừa bước vào mối quan hệ yêu đương trong thời gian ngắn để tiết kiệm tiền thuê nhà và sinh hoạt phí.

Tình và tiền

Căn hộ của Li và Wang nằm trên tầng cao nhất của một căn chung cư dành cho giới trung lưu. Với giá thuê 5.000 USD /tháng, căn hộ cung cấp dịch vụ giặt ủi và phòng tập thể dục miễn phí. Căn nhà còn nằm gần bãi biển và có giao thông thuận lợi.

“Việc chuyển đến sống ở đây gần như là một ‘phép lành’, đặc biệt là khi tôi chỉ mới tốt nghiệp và nhận những tháng lương đầu tiên”, Wang nói thêm anh vừa đăng ký học bác sĩ nội trú và còn nợ hơn 200.000 USD tiền học phí.

Li và Wang cho biết mối quan hệ yêu đương của cả hai đã có những tiến triển tích cực từ khi chuyển đến sống cùng nhau. “Chúng tôi giao tiếp nhiều hơn và có những khoảng thời gian ấm cúng bên nhau. Dù vậy tôi và anh ấy vẫn đang nỗ lực để hòa hợp với nhau nhiều hơn”, Li nói.

Tương tự với Li và Wang, Kaitlin Cadagin, 26 tuổi, và bạn trai 28 tuổi của cô đang sống cùng nhau dù chỉ mới hẹn hò 7 tháng. Họ đang thuê căn hộ một phòng ngủ trong tòa nhà cao nhất thành phố Chicago với giá 2.400 USD /tháng.

Cả hai chia tiền thuê nhà dựa trên thu nhập của bản thân. Cụ thể, Cadagin sẽ trả 1.000 USD /tháng nhờ thu nhập từ công việc chuyên viên tổ chức sự kiện và bạn trai của cô, một luật sư, sẽ trả 1.400 USD còn lại. Cả hai sẽ chia đều các hóa đơn sinh hoạt, điện nước.

“Bạn trai của tôi rất giỏi quản lý tài chính, còn tôi thì không”, cô nói. Bạn trai của Cadagin (nhân vật yêu cầu giấu tên) cho biết cả hai đã cùng lên một bảng kế hoạch tài chính rõ ràng khi sống cùng nhau. “Điều này giúp mối quan hệ của chúng tôi bền chặt hơn”, anh nói.

Theo khảo sát mới nhất cua Realtor.com, 80% số người được hỏi thuộc thế hệ Z và 76% số người thuộc thế hệ Y đã chuyển đến sống cùng người yêu để tiết kiệm tiền thuê nhà, sinh hoạt phí.

Rủi ro không nhỏ

Tuy nhiên, không phải tất cả mối tình đều bền chặt hơn sau khi các cặp đôi quyết định sống cùng nhau.

Tháng 6/2021, Eva Hersch, 26 tuổi, và bạn trai của cô cũng chuyển đến sống cùng nhau sau một năm hẹn hò ở New York. Hersch từng thuê một căn studio với giá 2.000 USD /tháng trong khi bạn trai cô thuê căn hộ một phòng ngủ với giá 1.900 USD /tháng.

Tháng 6/2021, Eva Hersch, 26 tuổi, và bạn trai của cô đã chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ ở Philadelphia.

Sau một năm hẹn hò, Hersch tìm thấy một cơ hội làm việc ở Philadelphia, một thành phố cách New York 150 km. Cô thuyết phục người yêu chuyển đến Philadelphia và cùng thuê một căn hộ hai phòng ngủ có giá 4.000 USD /tháng. “Nếu tính luôn cả những tiện nghi và lợi ích của căn hộ, đây là một cái giá rất rẻ so với số tiền mà chúng tôi phải trả ở New York”, cô nói.

Hai năm sau, Hersch và bạn trai quyết định chia tay. Họ hủy hợp đồng thuê nhà trước hạn và chuyển khỏi căn hộ 4.000 USD này. Dù vậy, chia sẻ với The New York Times, cô gái 26 tuổi cho biết cô không hối hận vì quyết định trước đó. “Đây là một điều mà tôi cho là ai cũng sẽ làm khi yêu đương”, cô nói.

Trong thời gian sống cùng nhau, Hersch và bạn trai đã cùng mua một chiếc ô tô và chia đều các hóa đơn điện nước, thực phẩm, sinh hoạt phí. “Trải nghiệm ở ghép này giúp tôi hiểu rõ bản thân và những gì tôi mong muốn trong mối quan hệ tiếp theo. Tôi chỉ ước rằng mình và bạn trai yêu nhau lâu hơn trước khi ở cùng nhau”, Hersch nói thêm.

Việc một cặp đôi cùng thuê nhà để tiết kiệm tiền sẽ mang lại nhiều lợi ích lẫn thách thức cho mối tình.

“Đây là một trải nghiệm đáng để thử”, Hersch nói. “Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để bắt đầu một mối quan hệ khác”.

Nicolle Osequeda, một chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình tại Chicago, cho biết việc một cặp đôi cùng thuê một căn nhà để tiết kiệm tiền sẽ mang lại nhiều lợi ích. Dù vậy, việc sống chung ngay khi mối quan hệ vừa bắt đầu có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau.

“Việc sống cùng nhau khi yêu đương, một mặt, có thể giúp giới trẻ hiểu thêm về đối phương và tiết kiệm chi phí, một mặt, có thể làm trầm trọng hóa những cuộc cãi vã vì cả hai sẽ thiếu đi không gian riêng để thư giãn và nhìn lại”, Osequeda nói.