Giới trẻ Trung Quốc mang thú cưng đi xem mắt

Theo Sixth Tone, vào tháng 8/2023 sự kiện có tên là “Góc mai mối Meow” do ứng dụng xã hội Soul tổ chức đã nhận được sự quan tâm lớn từ các bạn trẻ. Sự kiện này đã đã thu hút hơn 24,5 triệu lượt đọc và nhận được hơn 12.000 lượt tương tác.

Đến ngày 23/12, sự kiện này xuất hiện tại Trung Quốc. Theo đó, tại công viên Nhân dân (Trung Quốc), ở một góc của công viên có rất đông các cha mẹ Trung Quốc tụ tập và dán các tờ áp phích chứa thông tin về những “đứa con” chưa lập gia đình của họ.

Thông tin mà họ cung cấp không chỉ dừng lại ở độ tuổi và giống mà còn có cả thu nhập, trình độ học vấn, chiều cao, cân nặng, tài sản,... Một số áp phích còn thể hiện sự sáng tạo độc đáo và hài hước khi ghi thêm những câu giới thiệu như: “Tôi ăn cá hồi mỗi tuần”, “Tôi vui vẻ, hiểu những con mèo khác và không có thói quen xấu như ăn cỏ”, “Tôi bị mất khả năng sinh sản do một tai nạn và đang tìm kiếm tình yêu đích thực”, “Tôi đã độc thân từ khi sinh ra và tôi không thể chịu đựng được những lời bàn tán của hàng xóm nữa”,...

Sau sự kiện, các thuật ngữ liên quan đến mèo và buổi hẹn hò cho mèo trở thành các chủ đề thịnh hành trên nền tảng Weibo.

Nico Cute Pet Planet, một nền tảng xã hội dành cho thú cưng cũng đã tổ chức sự kiện “hẹn hò với chó” ở thành phố Nam Kinh phía đông Trung Quốc vào ngày 20/5 vừa qua.

Những chú chó sau khi được ghép đôi cùng nhau sẽ đi dạo dọc theo “cây cầu treo lãng mạn”. Sau đó chúng sẽ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh đặc biệt được dành riêng cho mình.

Hàng tháng, Nico Cute Pet Planet sẽ tổ chức ít nhất một sự kiện hẹn hò dành cho cún cưng như vậy. Trung bình các sự kiện này thu hút từ 30 đến 100 chú chó tham gia. Bởi vì một số con đã được thiến nên các sự kiện hẹn hò chủ yếu mang tính chất xã hội, giải trí. Người sáng lập Nico Cute Pet Planet cho biết: “Những hoạt động này không chỉ dành cho thú cưng mà còn tạo cơ hội cho chủ của chúng gặp gỡ và đi chơi với nhau”.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.