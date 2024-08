Trào lưu khoe hình xăm ở vị trí 'dễ giấu'

Trong một chuyến du lịch biển mùa hè, Xoài Non cũng khoe hình xăm trên ngực khi mặc đồ bơi. Xoài Non xăm năm sinh của bố mẹ lên cơ thể, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với gia đình. Cô thường xuyên mặc váy áo trễ vai, cúp ngực, bikni, để lộ hình xăm ý nghĩa trong những bài đăng trên trang cá nhân. Ngoài dòng số này, Xoài Non còn sở hữu một số hình xăm trên cánh tay, chân, bao gồm cả hình đen - trắng và xăm màu. Ảnh: @chanchan.0411.