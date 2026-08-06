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Xe Ôtô

Tranh cãi về xăng E20 tại Ấn Độ

  • Thứ năm, 6/8/2026 15:32 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sau khi cảnh báo xăng E20 có thể gây hư hỏng linh kiện xe gây xôn xao dư luận, Ấn Độ đã rút lại văn bản và cho biết sẽ xác minh lại trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Theo Reuters, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ (SIAM) đã rút lại cảnh báo gửi chính phủ về nguy cơ xăng E20 gây hư hỏng linh kiện xe do nhiễm tạp chất, đồng thời cho biết sẽ xác minh lại các số liệu sau khi thông tin này gây tranh cãi trong dư luận.

Ấn Độ rút cảnh báo xăng E20 làm hư hỏng động cơ

SIAM cho biết các số liệu được truyền thông đăng tải "cần được xác thực", vì vậy hiệp hội quyết định rút lại văn bản đã gửi Bộ Dầu mỏ vào ngày 28/7. Tuy nhiên, SIAM không phủ nhận khả năng nhiên liệu bị nhiễm tạp chất mà cho biết sẽ thu thập thêm dữ liệu và tham vấn trên phạm vi toàn quốc trước khi đưa ra kết luận.

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Theo bức thư mà Reuters tiếp cận, đây là lần đầu tiên ngành ôtô Ấn Độ chính thức thừa nhận những vấn đề phát sinh từ chính sách bắt buộc sử dụng xăng E20, được triển khai tại khoảng 90.000 cây xăng trên toàn quốc.

Theo bức thư mà Reuters tiếp cận, đây là lần đầu tiên ngành ôtô Ấn Độ chính thức thừa nhận những vấn đề phát sinh từ chính sách bắt buộc sử dụng xăng E20, được triển khai tại khoảng 90.000 cây xăng trên toàn quốc. Các thành viên của SIAM gồm nhiều hãng lớn như Maruti Suzuki, Tata, ToyotaMercedes-Benz.

Ấn Độ triển khai xăng E20 trên toàn quốc từ năm 2025, sớm hơn mục tiêu 2030 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Nhiều chủ xe cho rằng loại nhiên liệu này làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu và gây hư hỏng đối với các mẫu xe không được thiết kế để sử dụng xăng E20.

Người tiêu dùng Ấn Độ đặt nghi vấn về việc rút cảnh báo xăng E20

Trong bức thư gửi chính phủ, SIAM cho biết các hãng xe ghi nhận hàm lượng chloride và độ ẩm trong xăng E20 cao bất thường, có thể gây ăn mòn linh kiện, tăng số ca thay thế phụ tùng và thậm chí khiến xe không thể khởi động ngay sau khi tiếp nhiên liệu. Hiệp hội cũng đề nghị tăng cường kiểm soát chất lượng nhiên liệu.

xăng e20, ấn độ, ethanol, e20, cảnh báo, xăng sinh học ảnh 2

Không ít chủ xe tiếp tục cho rằng xăng E20 là nguyên nhân khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và phát sinh các hư hỏng, đồng thời kêu gọi duy trì các loại xăng có tỷ lệ ethanol thấp hơn cho những mẫu xe không tương thích với xăng E20.

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ bác bỏ các lo ngại này, cho biết chỉ phát hiện hai trường hợp nhiễm chloride trong khoảng 2.000 mẫu nhiên liệu được kiểm tra. Một quan chức chính phủ còn gọi đây là "chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch" trên mạng xã hội và khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy xăng sinh học gây hư hỏng diện rộng đối với các phương tiện đang lưu hành.

Động thái "quay xe" của SIAM cũng khiến nhiều người tiêu dùng hoài nghi. Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu hiệp hội thay đổi quan điểm vì có bằng chứng khoa học mới hay do chịu sức ép từ các bên liên quan. Trong khi đó, không ít chủ xe tiếp tục cho rằng xăng E20 là nguyên nhân khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và phát sinh các hư hỏng, đồng thời kêu gọi duy trì các loại xăng có tỷ lệ ethanol thấp hơn cho những mẫu xe không tương thích với xăng E20.

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