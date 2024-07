Trang sức yêu thích của CEO Cartier, Chaumet

Cindy Chao, nhà thiết kế trang sức và người sáng lập CINDY CHAO The Art Jewel, chia sẻ rằng khi tạo ra bộ sưu tập kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu, bà đã nghĩ đến hành trình sáng tạo thường xuyên biến đổi theo mùa kéo dài suốt hai thập kỷ của mình. Để tái tạo lại tinh thần này, bà đã chọn hình dáng chiếc lá để biểu trưng cho những khoảnh khắc thoáng qua trong thiên nhiên. Trong đó, cặp ghim cài áo Spring Leaves ảnh hưởng sâu sắc tới bà nhất vì gợi nhớ đến những khởi đầu mới mẻ qua vẻ ngoài tinh xảo làm từ 1.500 viên kim cương, tsavorite và đá quý cùng một viên ngọc lục bảo Colombia 8 carat. Ảnh: CINDY CHAO The Art Jewel, An Rong Xu/The New York Times.