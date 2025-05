Trang nghiêm Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở Quảng Ngãi

Tại Hội trường xã Phổ Khánh - quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đông đảo nhân dân đã đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước trong niềm thương tiếc khôn nguôi.

Sáng 24/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Hội trường Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao thị xã Đức Phổ và Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh - quê hương đồng chí Trần Đức Lương.

Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi; các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội đã tề tựu đông đủ tại Hội trường T50 dự Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Đúng 7 giờ, Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động với nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN.

Mở đầu Lễ viếng, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ do đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V dẫn đầu; Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Bá Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu... đã đặt vòng hoa viếng và kính cẩn nghiêng mình trước Lễ đài, nơi đặt ban thờ có tấm chân dung đồng chí Trần Đức Lương.

Với sự xúc động và thương tiếc khôn nguôi, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ghi Sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người chiến sỹ cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng...".

Ghi Sổ tang, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ: "Nguyện bước tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó".

Tại Hội trường xã Phổ Khánh - quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đông đảo nhân dân đã đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương đối với người con ưu tú của quê hương.

Bà Lê Thị Hương, ở xã Phổ Khánh bồi hồi cho biết: "Khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất người dân chúng tôi ai cũng buồn và tiếc thương đối với người con ưu tú của quê hương. Hôm nay gia đình tôi cũng như hàng trăm hộ dân ở trong xã đã thu xếp công việc để đến viếng, thắp hương cho bác với tấm lòng thành kính, chúng tôi mong sớm được đón bác về an nghỉ ở quê nhà".