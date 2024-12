Trang LinkedIn chỉ 2 dòng của Jensen Huang

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Loan, lớn lên ở Oregon, Mỹ vào những năm 1980. Thời thanh niên, Huang bắt đầu làm việc tại chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Denny's với vai trò rửa bát. Sau đó, ông dần được thăng tiến thành nhân viên dọn bàn (busboy) và cuối cùng là bồi bàn. Trên hồ sơ LinkedIn, Denny's được nhắc đến như một phần quan trọng trong hành trình khởi đầu của ông, kéo dài từ năm 1978-1983.

Denny’s cũng chính là nơi ý tưởng thành lập Nvidia ra đời vào năm 1993. Khi đó, Huang gặp hai người đồng sáng lập là Chris Malachowsky và Curtis Priem.

Tuy nhiên, trên hồ sơ LinkedIn lại thiếu những công việc nổi bật khác trong sự nghiệp của ông sau khi tốt nghiệp đại học. Huang từng làm việc tại LSI Logic với vai trò Giám đốc CoreWare và là nhà thiết kế vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD) trước khi thành lập Nvidia vào năm 1993. Các giai đoạn quan trọng này không được nhắc đến, nên có một khoảng trống từ năm 1983-1993 trên hồ sơ LinkedIn của ông.

Theo Business Insider, Huang không ngại chia sẻ về quá khứ khiêm tốn của mình. Trong một cuộc trò chuyện với CEO Stripe, Patrick Collison, ông đã kể về những công việc lặt vặt và môi trường khắt khe khi còn đi học. Huang cho biết cha mẹ ông không giàu có, nhưng luôn dạy con cái giá trị của sự chăm chỉ. Ông còn hài hước nói rằng: “Tôi từng lau dọn nhà vệ sinh và bây giờ tôi là CEO”.

Khi chia sẻ tại Stanford Graduate School of Business, Huang tự hào gọi nhà hàng Denny’s là "ngôi trường đào tạo đầu đời" của mình. CEO Nvidia nhấn mạnh rằng không có công việc nào là nhỏ bé hay không đáng làm. "Hãy nhớ rằng tôi từng là một người rửa bát. Và tôi đã rửa rất sạch”, ông nói đùa.

Với ông, các công việc như lau dọn và phục vụ đã dạy ông tính kỷ luật, sự chăm chỉ và kỹ năng quản lý thời gian. “Tôi không bao giờ để tay trống khi ra quầy, cũng chưa bao giờ quay lại tay không. Mọi việc đều phải hiệu quả tối đa”, CEO Nvidia nói.

Năm 1993, tại Denny’s, Jensen Huang đã gặp gỡ 2 đồng sáng lập của Nvidia - Chris Malachowsky và Curtis Priem - để thảo luận về kế hoạch thành lập công ty. Ý tưởng của ông ban đầu được trình bày với Wilfred Corrigan, CEO của LSI Logic. Nhưng nó lại bị đánh giá là "một trong những bài thuyết trình sản phẩm tệ nhất" mà ông từng nghe.

Tuy nhiên, Corrigan vẫn thuyết phục Don Valentine, nhà sáng lập Sequoia Capital, đầu tư vào Nvidia bởi ông tin tưởng vào đạo đức làm việc của Huang.

Jensen Huang cũng thừa nhận rằng khởi đầu Nvidia không hề dễ dàng. “Nó khó hơn một triệu lần so với tôi nghĩ. Không ai có lý trí mà làm điều này”, ông chia sẻ trong một podcast. Nhưng chính những khó khăn lúc đầu đã định hình nên một Nvidia mạnh mẽ như hôm nay.

Hiện tại, Nvidia đạt vốn hóa thị trường vượt 2.000 tỷ USD . Kể từ năm 2019, cổ phiếu của Nvidia đã tăng tới 3.776%. Thành công của công ty chip chủ yếu nhờ vào sự bùng nổ của AI. Các chip của Nvidia đóng vai trò cốt lõi trong công nghệ này. Tài sản của Jensen Huang đã tăng lên chóng mặt, đạt mức 117 tỷ USD tính đến tháng 12/2024. Riêng ngày 18/6, chỉ trong một ngày, tài sản của Jensen Huang đã tăng thêm 4 tỷ USD nhờ cổ phiếu Nvidia tăng hơn 3%.

Câu chuyện của Huang đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một người dùng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) đã kể lại kỷ niệm muốn tuyển dụng một bồi bàn có khả năng lắng nghe xuất sắc và trí tuệ cảm xúc cao. Người này bình luận: “Nếu bạn không làm tốt những việc nhỏ, làm sao đạt được những điều lớn lao? Hãy bỏ cái tôi, học hỏi mỗi ngày và sẵn sàng bắt tay vào làm”, trích bài viết.

Huang cũng từng chia sẻ rằng ông không ngừng nỗ lực để trở thành một CEO tốt hơn. "Tôi vẫn đang học cách để trở thành một CEO giỏi”, ông nói.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).