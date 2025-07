Trận U23 Indonesia và U23 Việt Nam có VAR

Trong thông báo, AFF cho biết việc đưa VAR vào sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho công tác trọng tài và đề cao tinh thần thi đấu công bằng.

Việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài này được kỳ vọng giúp tăng độ chính xác trong các tình huống quan trọng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho trận đấu tranh ngôi vô địch.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia được ấn định diễn ra lúc 20h00 ngày 29/7/2025 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta.

Đây là lần thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải, sau hai lần đăng quang vào các năm 2022 và 2023.

Việc VAR được sử dụng lần đầu tiên tại một trận đấu thuộc cấp độ U23 khu vực Đông Nam Á đánh dấu bước tiến đáng kể trong công tác điều hành và tổ chức giải của AFF.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.