Trần Thủ Độ: 'Một nhân vật dám yêu, dám sống'

Trong cuốn sách “Hùng khí Đông A” mới ra mắt nhằm kỷ niệm 800 năm triều Trần của tác giả Trần Thanh Cảnh, nhân vật Trần Thủ Độ - một nhân vật “kẻ bênh, người ghét” đã hiện lên với tất cả hỉ, nộ, ái, ố.

Ghi chép lịch sử chủ yếu ghi vắn tắt sự kiện với rất ít thông tin bên lề, tạo ra các khoảng trống, “điểm mờ lịch sử”. Chính những điểm mờ đó là cơ hội cho các tác giả mảng tiểu thuyết lịch sử. Một mặt, họ tôn trọng những gì lịch sử minh định, một mặt, họ giải quyết những “điểm mờ” bằng trí tưởng tượng.

Cuốn sách Hùng khí Đông A mới ra mắt của tác giả Trần Thanh Cảnh cũng thực hiện việc tương tự. Ấn phẩm cũng là lời tri ân của chính tác giả với nhà Trần.

Trong các nhân vật của Hùng khí Đông A, nổi bật nhất là Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Tác giả nhận định đây là nhân vật ông yêu thích và tâm đắc nhất. “Khảo kỹ trong sử và các truyền thuyết dân gian, ta sẽ thấy hiện lên một Trần Thủ Độ vô cùng đặc sắc: dám yêu, dám sống, dám hành động, quyết liệt.

Ông đặt lợi ích của tập thể, của dòng họ, non sông đất nước lên trên hết. Ông làm gì cũng tận tâm tận lực, chí công vô tư. Ông hiểu biết quy luật tạo hóa, số mệnh con người, một lòng gây dựng triều Trần thành vương triều hùng mạnh”, ông Trần Thanh Cảnh chia sẻ.

Tạo hình nhân vật Trần Thủ Độcủa họa sĩ Thành Phong.

Tác giả Trần Thanh Cảnh cũng khẳng định tác phẩm nhìn lại sử xưa theo con mắt hiện đại. Ông không phủ nhận hay đi vào phân tích lịch sử, mà chấp nhận lịch sử là một tất yếu đã diễn ra, chắt lọc tinh hoa trong đó, kết hợp với tư duy hiện đại mà tạo ra góc nhìn mới.

“Tôi lược bỏ những gì do điều kiện khách quan và chủ quan là tư duy của thời đó mang lại”, tác giả cho biết. Với độ lùi của thời gian, không gian, câu chuyện lịch sử trong con mắt hiện đại sẽ có cái nhìn khác, có phần cởi mở, bao dung hơn.

Để viết nên bộ sách, tác giả chủ yếu dựa vào bộ Đại Việt sử ký toàn thư. Ngoài ra, ông còn đọc cả sử Trung Quốc viết về Việt Nam, cuốn An Nam chí lược của tác giả Lê Tắc, sách của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường.

Không chỉ đọc tài liệu, ông còn dành thời gian đi điền dã tại các địa điểm mang dấu ấn nhân vật: Đền Ngừ, đình Ngừ, lăng mộ vợ chồng Trần Thủ Độ, đền thờ Trần Thủ Độ trên đồi Lim, Tiên Du, Bắc Ninh. Tác giả kể rằng mỗi lần đi điền dã, đắm mình trong không khí sử xưa, ông lại nảy ra những ý tưởng mới cho tác phẩm.

Cuốn sách "Hùng khí Đông A". Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Tập sách còn có 2 nhân vật lớn khác là Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn. Tập sách được phát hành bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn, bản đặc biệt S800 được in nhân dịp kỷ niệm 800 năm vương triều Trần.