Trận động đất thúc đẩy sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Trận động đất 7.9 độ richter tại San Francisco, California gây thiệt hại lớn về người và của với hơn 3.000 người chết đã thúc đẩy cho sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang.

Vào năm 1906, trận động đất 7.9 độ richter tại San Francisco, California gây thiệt hại lớn về người và của; hơn 3.000 người chết và thành phố hầu như bị phá hủy. Nói cách khác, trận động đất này là yếu tố thúc đẩy cho sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang. Trong những năm này, phần lớn tài sản của San Francisco được bảo hiểm ở London. Những nhà bảo hiểm Anh đã chi trả một khoản tiền bảo hiểm lớn cho San Francisco vì trận động đất, một lượng vốn lớn đã được chuyển đến California.

Để đảm bảo tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng và đôla, Ngân hàng Anh đã tăng lãi suất thêm 2.5% trong cuối năm 1906 nhằm thu hút nguồn vốn từ tiền đôla. Chính sách này mang lại hiệu quả, và nền kinh tế Mỹ bước vào thời kỳ khó khăn, sau đó dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính.

Những gì diễn ra sau đó là cuộc chiến nảy lửa để loại bỏ tiền tệ lớp thứ hai và thứ ba được phát hành bởi những tổ chức tài chính Mỹ mà độ tin cậy của chúng đáng nghi ngờ. Khi người Mỹ leo lên kim tự tháp tiền trong Cuộc Khủng hoảng năm 1907, những người gửi tiền toàn quốc đã rút các khoản ký quỹ để tìm kiếm các hình thức tiền tệ lớp cao hơn, giống như đồng vàng hay trái phiếu chính phủ. Việc ồ ạt rút tiền trên khắp cả nước dẫn đến việc các ngân hàng địa phương phụ thuộc vào ngân hàng New York.

Khi khủng hoảng leo thang, gã khổng lồ của ngành ngân hàng J.P. Morgan xuất hiện, tổ chức cứu trợ tài chính cho các ngân hàng sa sút, và cứu vớt hệ thống tài chính. Morgan không có sự lựa chọn nào khác khi không có ngân hàng trung ương Mỹ và người cho vay cuối cùng bấy giờ.

Kể từ khi ra đời, trọng trách trên vai Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không ngừng lớn. Ảnh: Discovery Alert.

Vào năm sau đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Nelson Aldrich thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, nhiệm vụ của họ là nghiên cứu hệ thống tiền tệ châu Âu và đưa ra những kiến nghị về cách đại tu và hiện đại hóa hệ thống đôla rời rạc và tồi tệ mà không cần đến ngân hàng trung ương.

Không có người cho vay cuối cùng được bảo trợ bởi chính phủ và một kim tự tháp tiền tệ được xác định rõ ràng, quá trình quốc tế hóa của đôla vẫn khó nắm bắt. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhiều báo cáo được công bố và nhiều phiên điều trần quốc hội, Aldrich cuối cùng đã đạt được mục tiêu về một ngân hàng trung ương khi Quốc hội thông qua luật Hệ thống Dự trữ Liên bang vào ngày 23 tháng 12 năm 1913.

Từ dự trữ nằm trong cái tên của tổ chức, nhưng dự trữ chính xác là gì, và chúng sẽ hòa hợp thế nào với câu chuyện về tiền phân lớp? Từ đó ám chỉ một cơ chế an toàn, những điều có lợi trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Hệ thống Dự trữ Liên bang (Cục Dự trữ Liên bang hay Fed) được thành lập để chống lại khủng hoảng tài chính và nó sẽ thực hiện điều này với tiền tệ lớp thứ hai gọi là dự trữ.

Dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang là một cách khác để nói về ký quỹ, nhưng những khoản ký quỹ này Cục Dự trữ Liên bang chỉ phát hành cho các ngân hàng tư nhân. Tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang (hay là “tiền giấy đôla” chúng ta biết ngày nay), hình thức khác của tiền tệ lớp thứ hai của Cục Dự trữ Liên bang đều được người dân sử dụng.

Tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang được phát hành như một mặt hàng công cộng, một loại tiền giấy đáng tin cậy có thể dễ dàng sử dụng như một phương tiện trao đổi. Nhưng dự trữ là một công cụ thực tế để Cục Dự trữ Liên bang sử dụng sức mạnh tiền tệ của mình. Chúng ta là những cấu trúc tiền tệ mà chúng ta cần phải hiểu để phân biệt được sự khác biệt giữa tiền bán buôn và bán lẻ.

Tiền bán buôn (dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang) là tiền mà các ngân hàng sử dụng và tiền bán lẻ (tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang) là tiền mà người dân sử dụng. Các khoản dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang là ký quỹ đối với các ngân hàng và không có bất kỳ truy cập bán lẻ nào: không cá nhân nào có thể mở một tài khoản tại các chi nhánh của Dự trữ Liên bang địa phương và có được nó.

Sự khác biệt giữa tiền bán buôn và bán lẻ trở nên quan trọng khi bàn về tương lai của ngân hàng trung ương, nhưng trong bối cảnh lịch sử, nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang là cung cấp tiền bán buôn hay tiền cho các hệ thống ngân hàng, khi sự bất ổn của tín dụng gây ra bất ổn tài chính. Cái tên nói lên tất cả; hệ thống Dự trữ Liên bang cơ bản được xem là cơ chế giải cứu bán buôn của dự trữ.