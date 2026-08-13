Trải nghiệm 'xuyên không thời gian' tại Dinh Độc Lập

Địa điểm tiếp theo diễn ra chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" là Dinh Độc Lập, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan, trải nghiệm.

Từ ngày 19-21/8, tại Dinh Độc Lập diễn ra chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người tới tham quan, trải nghiệm.

Công chúng được trải nghiệm chương trình với công nghệ thực tế ảo (VR). Ảnh: BTC.

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người tham dự như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hoà cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào ngày đầu tiên trở thành người dân của đất nước độc lập.

Toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ đồ họa 3D. Người trải nghiệm sẽ bước vào thế giới 360 độ, được tự do di chuyển trong không gian ảo, thấy cờ hoa rực rỡ, nghe tiếng hò reo, vỗ tay của biển người trong ngày lịch sử trọng đại...

Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm địa điểm tiếp theo tổ chức chương trình mang ý nghĩa quan trọng, khi đây là di tích quốc gia đặc biệt gắn với dấu mốc đất nước thống nhất năm 1975.

Người dân hào hứng trải nghiệm chương trình. Ảnh: BTC.

Ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại Hà Nội, với hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Gần nhất, trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.