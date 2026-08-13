'Người Nhện' vẫn thống trị rạp Việt, tiến sát mốc 200 tỷ đồng
Trong tuần hiếm hoi không có phim Việt lọt top 5 bảng xếp hạng, “Spider-Man” vẫn thống trị rạp chiếu. Bom tấn Marvel đang tiến gần tới mốc doanh thu 200 tỷ đồng.
Phòng vé Việt Nam · TUẦN 32
7/8 - 9/8/2026
Số liệu 3 ngày cuối tuần, thứ sáu đến chủ nhật
Đường nhỏ so với cuối tuần liền trước (31/7 - 2/8)
Tổng doanh thu tuần
67,5tỷ đồng
toàn thị trường
Vé bán ra - top 5
594.049vé
trên 17.419 suất chiếu
Bình quân
34,1vé/suất
toàn nhóm top 5
Thị phần phim dẫn đầu
53,1%
Spider-Man: Brand New Day
Miếng bánh tuần này
Doanh thu và thị phần từng phim
Spider-Man: Brand New Day
Dear You
The Odyssey
Conan Movie 29
Paw Patrol: The Dino Movie
Doanh thu top 5 theo xuất xứ
Mỹ
Trung Quốc
Nhật Bản
Top 5 doanh thu
Xếp theo doanh thu 3 ngày cuối tuần. Đường nhỏ nối doanh thu tuần trước với tuần này.
1
Người Nhện: Khởi đầu mới
Spider-Man: Brand New Day
Mỹ
Cuối tuần thứ 2
KC 31/7/2026
35,8tỷ
▼ 49,3%
339.275 vé / 9.451 suất · 36 vé mỗi suất
2
Thư tình gửi ngoại
Dear You
Trung Quốc
Cuối tuần thứ 1
KC 7/8/2026
13,0tỷ
Mới ra mắt
145.714 vé / 4.264 suất · 34 vé mỗi suất
3
Sử thi Odyssey
The Odyssey
Mỹ
Cuối tuần thứ 4
KC 17/7/2026
7,0tỷ
▼ 33,3%
46.738 vé / 909 suất · 51 vé mỗi suất
4
Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ
Conan Movie 29
Nhật Bản
Cuối tuần thứ 3
KC 24/7/2026
3,7tỷ
▼ 58,4%
38.725 vé / 1.635 suất · 24 vé mỗi suất
5
Paw Patrol: Phim Khủng Long
Paw Patrol: The Dino Movie
Mỹ
Cuối tuần thứ 1
KC 14/8/2026
2,8tỷ
Mới ra mắt
23.597 vé / 1.160 suất · 20 vé mỗi suất
Hồ sơ từng phim
Chọn phim để xem thông tin phát hành và số liệu chi tiết.
Người Nhện: Khởi đầu mới
Spider-Man: Brand New Day
Xuất xứ
Mỹ
Khởi chiếu
31/7/2026 (chiếu sớm 30/7)
Cuối tuần thứ
2
Đạo diễn
Destin Daniel Cretton
Diễn viên
Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
339.275 vé bán ra trên 9.451 suất chiếu
Doanh thu
35,8 tỷ
Thị phần
53,1%
Vé/suất
36 vé
Tuần trước 70,6 tỷ, giảm 49,3%
Thư tình gửi ngoại
Dear You
Xuất xứ
Trung Quốc
Khởi chiếu
7/8/2026
Cuối tuần thứ
1
Đạo diễn
Lam Hồng Xuân
Diễn viên
Ngô Thiếu Khanh, Vương Ngạn Đồng, Lý Tư Đồng
145.714 vé bán ra trên 4.264 suất chiếu
Doanh thu
13,0 tỷ
Thị phần
19,2%
Vé/suất
34 vé
Phim mới vào top 5, chưa có tuần đối chiếu
Sử thi Odyssey
The Odyssey
Xuất xứ
Mỹ
Khởi chiếu
17/7/2026
Cuối tuần thứ
4
Đạo diễn
Christopher Nolan
Diễn viên
Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
46.738 vé bán ra trên 909 suất chiếu
Doanh thu
7,0 tỷ
Thị phần
10,4%
Vé/suất
51 vé
Tuần trước 10,5 tỷ, giảm 33,3%
Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ
Conan Movie 29
Xuất xứ
Nhật Bản
Khởi chiếu
24/7/2026 (chiếu sớm 18/7)
Cuối tuần thứ
3
Đạo diễn
Takahiro Hasui
Thể loại
Hoạt hình - biên kịch Takahiro Okura
38.725 vé bán ra trên 1.635 suất chiếu
Doanh thu
3,7 tỷ
Thị phần
5,5%
Vé/suất
24 vé
Tuần trước 8,9 tỷ, giảm 58,4%
Paw Patrol: Phim Khủng Long
Paw Patrol: The Dino Movie
Xuất xứ
Mỹ
Khởi chiếu
14/8/2026 (chiếu sớm từ 7/8)
Cuối tuần thứ
1
Đạo diễn
Cal Brunker
Lồng tiếng
Mckenna Grace, Jennifer Hudson, Terry Crews
23.597 vé bán ra trên 1.160 suất chiếu
Doanh thu
2,8 tỷ
Thị phần
4,2%
Vé/suất
20 vé
Phim mới vào top 5, chưa có tuần đối chiếu
Ba tuần gần nhất
Toàn thị trường và đường đi của từng phim qua ba cuối tuần. Chấm đậm là tuần này.
Tổng doanh thu toàn thị trường (tỷ đồng)
Top 5 tuần này
Spider-Man: Brand New Day
Mỹ
35,8tỷ
▼ 49,3%
Dear You
Trung Quốc
13,0tỷ
mới
The Odyssey
Mỹ
7,0tỷ
▼ 33,3%
Conan Movie 29
Nhật Bản
3,7tỷ
▼ 58,4%
Paw Patrol: The Dino Movie
Mỹ
2,8tỷ
mới
24 - 26/7
7 - 9/8
Doanh thu, số vé, suất chiếu và thị phần: Box Office Vietnam, 3 ngày cuối tuần, đơn vị tỷ đồng, đã làm tròn. Mọi biểu đồ chỉ gồm năm phim dẫn đầu.
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