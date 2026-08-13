'Người Nhện' vẫn thống trị rạp Việt, tiến sát mốc 200 tỷ đồng

Phòng vé Việt Nam · TUẦN 32 7/8 - 9/8/2026

Số liệu 3 ngày cuối tuần, thứ sáu đến chủ nhật Đường nhỏ so với cuối tuần liền trước (31/7 - 2/8)

Tổng doanh thu tuần 67,5tỷ đồng toàn thị trường Vé bán ra - top 5 594.049vé trên 17.419 suất chiếu Bình quân 34,1vé/suất toàn nhóm top 5 Thị phần phim dẫn đầu 53,1% Spider-Man: Brand New Day

Miếng bánh tuần này Doanh thu và thị phần từng phim 35,8 tỷ 53,1% thị phần 13,0 tỷ 19,2% thị phần 7,0 tỷ 10,4% thị phần 3,7 tỷ 5,5% thị phần 2,8 tỷ 4,2% thị phần

Spider-Man: Brand New Day Spider-Man: Brand New Day

Dear You Dear You

The Odyssey The Odyssey

Conan Movie 29 Conan Movie 29

Paw Patrol: The Dino Movie Paw Patrol: The Dino Movie Doanh thu top 5 theo xuất xứ 45,6 tỷ 13,0 tỷ

Mỹ Mỹ

Trung Quốc Trung Quốc

Nhật Bản Nhật Bản

Top 5 doanh thu Xếp theo doanh thu 3 ngày cuối tuần. Đường nhỏ nối doanh thu tuần trước với tuần này. 1 Người Nhện: Khởi đầu mới Spider-Man: Brand New Day Mỹ Cuối tuần thứ 2 KC 31/7/2026 35,8tỷ ▼ 49,3% 339.275 vé / 9.451 suất · 36 vé mỗi suất 2 Thư tình gửi ngoại Dear You Trung Quốc Cuối tuần thứ 1 KC 7/8/2026 13,0tỷ Mới ra mắt 145.714 vé / 4.264 suất · 34 vé mỗi suất 3 Sử thi Odyssey The Odyssey Mỹ Cuối tuần thứ 4 KC 17/7/2026 7,0tỷ ▼ 33,3% 46.738 vé / 909 suất · 51 vé mỗi suất 4 Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ Conan Movie 29 Nhật Bản Cuối tuần thứ 3 KC 24/7/2026 3,7tỷ ▼ 58,4% 38.725 vé / 1.635 suất · 24 vé mỗi suất 5 Paw Patrol: Phim Khủng Long Paw Patrol: The Dino Movie Mỹ Cuối tuần thứ 1 KC 14/8/2026 2,8tỷ Mới ra mắt 23.597 vé / 1.160 suất · 20 vé mỗi suất

Hồ sơ từng phim Chọn phim để xem thông tin phát hành và số liệu chi tiết. Spider-Man Thư tình gửi ngoại The Odyssey Conan 29 Paw Patrol

Người Nhện: Khởi đầu mới Spider-Man: Brand New Day Xuất xứ Mỹ Khởi chiếu 31/7/2026 (chiếu sớm 30/7) Cuối tuần thứ 2 Đạo diễn Destin Daniel Cretton Diễn viên Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink 339.275 vé bán ra trên 9.451 suất chiếu Doanh thu 35,8 tỷ Thị phần 53,1% Vé/suất 36 vé Tuần trước 70,6 tỷ, giảm 49,3%

Thư tình gửi ngoại Dear You Xuất xứ Trung Quốc Khởi chiếu 7/8/2026 Cuối tuần thứ 1 Đạo diễn Lam Hồng Xuân Diễn viên Ngô Thiếu Khanh, Vương Ngạn Đồng, Lý Tư Đồng 145.714 vé bán ra trên 4.264 suất chiếu Doanh thu 13,0 tỷ Thị phần 19,2% Vé/suất 34 vé Phim mới vào top 5, chưa có tuần đối chiếu

Sử thi Odyssey The Odyssey Xuất xứ Mỹ Khởi chiếu 17/7/2026 Cuối tuần thứ 4 Đạo diễn Christopher Nolan Diễn viên Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway 46.738 vé bán ra trên 909 suất chiếu Doanh thu 7,0 tỷ Thị phần 10,4% Vé/suất 51 vé Tuần trước 10,5 tỷ, giảm 33,3%

Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ Conan Movie 29 Xuất xứ Nhật Bản Khởi chiếu 24/7/2026 (chiếu sớm 18/7) Cuối tuần thứ 3 Đạo diễn Takahiro Hasui Thể loại Hoạt hình - biên kịch Takahiro Okura 38.725 vé bán ra trên 1.635 suất chiếu Doanh thu 3,7 tỷ Thị phần 5,5% Vé/suất 24 vé Tuần trước 8,9 tỷ, giảm 58,4%

Paw Patrol: Phim Khủng Long Paw Patrol: The Dino Movie Xuất xứ Mỹ Khởi chiếu 14/8/2026 (chiếu sớm từ 7/8) Cuối tuần thứ 1 Đạo diễn Cal Brunker Lồng tiếng Mckenna Grace, Jennifer Hudson, Terry Crews 23.597 vé bán ra trên 1.160 suất chiếu Doanh thu 2,8 tỷ Thị phần 4,2% Vé/suất 20 vé Phim mới vào top 5, chưa có tuần đối chiếu

Ba tuần gần nhất Toàn thị trường và đường đi của từng phim qua ba cuối tuần. Chấm đậm là tuần này. Tổng doanh thu toàn thị trường (tỷ đồng) 65,5 24 - 26/7 96,7 31/7 - 2/8 67,5 7 - 9/8 Top 5 tuần này Spider-Man: Brand New Day Mỹ 35,8tỷ ▼ 49,3% Dear You Trung Quốc 13,0tỷ mới The Odyssey Mỹ 7,0tỷ ▼ 33,3% Conan Movie 29 Nhật Bản 3,7tỷ ▼ 58,4% Paw Patrol: The Dino Movie Mỹ 2,8tỷ mới 24 - 26/7 7 - 9/8

Doanh thu, số vé, suất chiếu và thị phần: Box Office Vietnam, 3 ngày cuối tuần, đơn vị tỷ đồng, đã làm tròn. Mọi biểu đồ chỉ gồm năm phim dẫn đầu.