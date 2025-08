Trải nghiệm 'Tận tâm phục vụ - An tâm đồng hành' tại Thaco Auto

Với hơn 450 showroom và xưởng dịch vụ, Thaco Auto mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, toàn diện.

Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ tại Thaco Auto gồm quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng chính hãng. Việc bảo dưỡng đúng chuẩn giúp duy trì hiệu suất vận hành, gia tăng độ bền, hạn chế hư hỏng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Bảo dưỡng định kỳ với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao giúp xe vận hành trong tình trạng tốt nhất.

Quy trình bảo dưỡng được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật chính hãng, gồm các hạng mục: Điện - điện tử, hệ thống lái, động cơ, hệ thống điều hòa, hệ thống phanh, tình trạng vật liệu nội - ngoại thất, các loại dung dịch, dầu nhớt.

Thaco Auto đang áp dụng chính sách bảo hành 5 năm cho nhiều dòng xe du lịch, khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

Hệ thống xưởng dịch vụ của Thaco Auto được đầu tư đồng bộ với công nghệ và thiết bị hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu sửa chữa từ cơ bản đến chuyên sâu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu, thường xuyên cập nhật công nghệ mới và được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia, quản lý kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Hệ thống showroom Thaco Auto trải dài trên toàn quốc.

Các dịch vụ sửa chữa phổ biến gồm thân vỏ, đại tu động cơ, hộp số, những chi tiết trong hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống truyền động, hệ thống điện, cảm biến…

Thaco Auto cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc nội - ngoại thất phù hợp từng dòng xe: Vệ sinh khoang máy, dàn lạnh, phục hồi ghế da, đánh bóng sơn, xử lý mùi, bảo dưỡng chi tiết nội thất... Bên cạnh đó, các gói nâng cấp tiện ích và phụ kiện chính hãng cũng đáp ứng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

Dịch vụ chăm sóc ngoại thất làm tăng giá trị sử dụng cho xe, trong khi sửa chữa lưu động góp phần giúp khách hàng an tâm trên mọi cung đường.

Dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service) và tổng đài hỗ trợ kỹ thuật hoạt động 24/7 sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm hoặc trong những tình huống khẩn cấp. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ nhanh chóng có mặt để xử lý các tình huống thường gặp như thay ắc quy, kích điện, thay dầu, vá lốp, kiểm tra lỗi điện tử cơ bản…

Thaco Auto phân phối đầy đủ phụ tùng chính hãng cho các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW và MINI. Việc sử dụng phụ tùng đạt chuẩn giúp gia tăng tuổi thọ động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Thaco Auto cung cấp đa dạng phụ tùng chính hãng.

Song song đó, Thaco Auto còn phát triển loạt ứng dụng thông minh như Kia Connect Lite, My Mazda, My Peugeot, My BMW… giúp khách hàng dễ dàng chăm sóc và quản lý xe mọi lúc, mọi nơi. Các tính năng nổi bật có thể kể đến: Đặt lịch bảo dưỡng/sửa chữa trực tuyến; tra cứu lịch sử dịch vụ và bảo hành; tìm kiếm trung tâm dịch vụ gần nhất; nhận thông báo nhắc lịch định kỳ, ưu đãi cá nhân; theo dõi tình trạng xe, tiêu hao nhiên liệu và cảnh báo lỗi từ xa.

Số hóa trải nghiệm giúp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Ngoài sản phẩm chất lượng, Thaco Auto không ngừng nâng cao dịch vụ hậu mãi, mang đến trải nghiệm toàn diện và tối ưu cho khách hàng với tinh thần “Tận tâm phục vụ”.