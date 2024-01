Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra đồng phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

TAND Lào Cai quyết định trả hồ sơ vụ án do thiếu chứng cứ không thể bổ sung trong phiên tòa. Tòa cũng nhận định có đồng phạm khác liên quan đến vụ án, nhưng chưa được khởi tố.

Cụ thể, trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Rửa tiền" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Lilama).

Ngoài ra, tòa yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi của ông Vũ Đình Thủy, Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai, liên quan đến việc soạn thảo văn bản và kiểm tra các dự án của Công ty Lilama.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở ông Nguyễn Văn Vịnh.

Bên cạnh đó, TAND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị điều tra sự khác nhau về diện tích, số lượng quặng và trị giá quặng khai thác trái phép, cũng như xác định rõ hành vi “Rửa tiền” của bị can Nguyễn Mạnh Thừa. Hơn nữa, quyết định này yêu cầu xác định cụ thể hậu quả và thiệt hại do hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của nhiều bị can.

Tòa cũng đề nghị tiếp tục điều tra và xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai, phát sinh từ hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Lilama). Xác định hậu quả và thiệt hại do hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của các bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng; ông Phan Văn Cương, cựu Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN&MT; ông Lê Ngọc Dương, cựu Chủ tịch UBND huyện Mường Khương và ông Ngô Đức Hoàng, chuyên viên UBND tỉnh Lào Cai.

Điều tra và làm rõ nội dung kiến nghị của các bị can và người bào chữa cho các bị can theo quyết định của TAND tỉnh Lào Cai.