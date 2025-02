TP.HCM xử lý hơn 1.000 'ma men' lái xe dịp Tết

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 28/1 đến ngày 1/2 (từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm tra hàng nghìn phương tiện lưu thông.

Qua đó, CBCS đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.820 vi phạm (trong đó, có hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn); tạm giữ gần 1.050 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 270 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 240 trường hợp.

CBCS lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trong đêm.

Theo cơ quan công an, trong 7 ngày Tết Ất Tỵ 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP.HCM bảo đảm tốt, cơ bản ổn định. Số vụ tai nạn giao thông và vi phạm giảm hơn mọi năm. So với cùng kỳ và liền kề giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương.

CBCS kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe ô tô.

Sau kỳ nghỉ tết, người dân quay trở lại TP.HCM làm việc, học tập… Do đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đường bộ tăng cao.